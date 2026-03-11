UA

Економіка Авто Tech

У ChatGPT тепер можна "зашазамити" трек: як працює нова функція

19:46 11.03.2026 Ср
2 хв
ChatGPT передали ще одну дуже корисну функцію для користувачів
aimg Антон Корж
Ілюстративне фото: ChatGPT продовжує розвиватися (Getty Images)

Користувачі ChatGPT тепер можуть ідентифікувати музику за допомогою Shazam безпосередньо у вікні чат-бота. Нова функція дозволяє розпізнавати треки навіть у тих випадках, якщо додаток Shazam не встановлено на пристрої.

Інтеграція дозволяє користувачам взаємодіяти з сервісом за допомогою природної мови. Щоб активувати пошук, достатньо запитати: "Shazam, що це за пісня?" або "Shazam, що зараз грає?".

Після розпізнавання ШІ відображає картку з детальною інформацією:

  • ім’я виконавця та назва композиції;
  • обкладинка альбому;
  • загальна кількість запитів щодо цієї пісні в системі Shazam.

Користувачі можуть прослухати фрагмент результату або зберегти його у свою медіатеку. Крім того, на основі знайденої пісні ChatGPT може одразу створити тематичний плейлист в Apple Music.

Для використання сервісу необхідно знайти Shazam у переліку доступних інструментів (додатків) ChatGPT та підключити свій обліковий запис. Запустити розпізнавання можна також за допомогою команди /Shazam.

Новий функціонал розгортається по всьому світу та вже доступний у веб-версії ChatGPT, а також у додатках для iOS та Android.

Нагадаємо, що 5 березня OpenAI презентувала нову модель ШІ GPT-5.4, яку називає "найпотужнішою та найефективнішою". Версія для розробників здатна одночасно опрацьовувати до мільйона одиниць інформації (токенів) - це найбільший обсяг даних серед усіх продуктів OpenAI.

А 7 березня компанія Google презентувала нову модель штучного інтелекту під назвою Gemini 3.1 Flash‑Lite. За словами компанії, це найшвидша та найдешевша модель у лінійці.

