В ChatGPT теперь можно "зашазамить" трек: как работает новая функция

19:46 11.03.2026 Ср
2 мин
ChatGPT передали еще одну очень полезную функцию для пользователей
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: ChatGPT продолжает развиваться (Getty Images)

Пользователи ChatGPT теперь могут идентифицировать музыку с помощью Shazam непосредственно в окне чат-бота. Новая функция позволяет распознавать треки даже в тех случаях, если приложение Shazam не установлено на устройстве.

Интеграция позволяет пользователям взаимодействовать с сервисом с помощью естественного языка. Чтобы активировать поиск, достаточно спросить: "Shazam, что это за песня?" или "Shazam, что сейчас играет?".

После распознавания ИИ отображает карточку с подробной информацией:

  • имя исполнителя и название композиции;
  • обложка альбома;
  • общее количество запросов по этой песне в системе Shazam.

Пользователи могут прослушать фрагмент результата или сохранить его в свою медиатеку. Кроме того, на основе найденной песни ChatGPT может сразу создать тематический плейлист в Apple Music.

Для использования сервиса необходимо найти Shazam в перечне доступных инструментов (приложений) ChatGPT и подключить свою учетную запись. Запустить распознавание можно также с помощью команды /Shazam.

Новый функционал разворачивается по всему миру и уже доступен в веб-версии ChatGPT, а также в приложениях для iOS и Android.

Напомним, что 5 марта OpenAI представила новую модель ИИ GPT-5.4, которую называет "самой мощной и эффективной". Версия для разработчиков способна одновременно обрабатывать до миллиона единиц информации (токенов) - это самый большой объем данных среди всех продуктов OpenAI.

А 7 марта компания Google презентовала новую модель искусственного интеллекта под названием Gemini 3.1 Flash-Lite. По словам компании, это самая быстрая и самая дешевая модель в линейке.

