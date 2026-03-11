В ChatGPT теперь можно "зашазамить" трек: как работает новая функция

Пользователи ChatGPT теперь могут идентифицировать музыку с помощью Shazam непосредственно в окне чат-бота. Новая функция позволяет распознавать треки даже в тех случаях, если приложение Shazam не установлено на устройстве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 9to5mac.
Интеграция позволяет пользователям взаимодействовать с сервисом с помощью естественного языка. Чтобы активировать поиск, достаточно спросить: "Shazam, что это за песня?" или "Shazam, что сейчас играет?".
После распознавания ИИ отображает карточку с подробной информацией:
Пользователи могут прослушать фрагмент результата или сохранить его в свою медиатеку. Кроме того, на основе найденной песни ChatGPT может сразу создать тематический плейлист в Apple Music.
Для использования сервиса необходимо найти Shazam в перечне доступных инструментов (приложений) ChatGPT и подключить свою учетную запись. Запустить распознавание можно также с помощью команды
/Shazam.
Новый функционал разворачивается по всему миру и уже доступен в веб-версии ChatGPT, а также в приложениях для iOS и Android.
Напомним, что 5 марта OpenAI представила новую модель ИИ GPT-5.4, которую называет "самой мощной и эффективной". Версия для разработчиков способна одновременно обрабатывать до миллиона единиц информации (токенов) - это самый большой объем данных среди всех продуктов OpenAI.
А 7 марта компания Google презентовала новую модель искусственного интеллекта под названием Gemini 3.1 Flash-Lite. По словам компании, это самая быстрая и самая дешевая модель в линейке.