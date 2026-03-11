У ChatGPT тепер можна "зашазамити" трек: як працює нова функція
Користувачі ChatGPT тепер можуть ідентифікувати музику за допомогою Shazam безпосередньо у вікні чат-бота. Нова функція дозволяє розпізнавати треки навіть у тих випадках, якщо додаток Shazam не встановлено на пристрої.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 9to5mac.
Інтеграція дозволяє користувачам взаємодіяти з сервісом за допомогою природної мови. Щоб активувати пошук, достатньо запитати: "Shazam, що це за пісня?" або "Shazam, що зараз грає?".
Після розпізнавання ШІ відображає картку з детальною інформацією:
- ім’я виконавця та назва композиції;
- обкладинка альбому;
- загальна кількість запитів щодо цієї пісні в системі Shazam.
Користувачі можуть прослухати фрагмент результату або зберегти його у свою медіатеку. Крім того, на основі знайденої пісні ChatGPT може одразу створити тематичний плейлист в Apple Music.
Для використання сервісу необхідно знайти Shazam у переліку доступних інструментів (додатків) ChatGPT та підключити свій обліковий запис. Запустити розпізнавання можна також за допомогою команди
/Shazam.
Новий функціонал розгортається по всьому світу та вже доступний у веб-версії ChatGPT, а також у додатках для iOS та Android.
Нагадаємо, що 5 березня OpenAI презентувала нову модель ШІ GPT-5.4, яку називає "найпотужнішою та найефективнішою". Версія для розробників здатна одночасно опрацьовувати до мільйона одиниць інформації (токенів) - це найбільший обсяг даних серед усіх продуктів OpenAI.
А 7 березня компанія Google презентувала нову модель штучного інтелекту під назвою Gemini 3.1 Flash‑Lite. За словами компанії, це найшвидша та найдешевша модель у лінійці.