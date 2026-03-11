ua en ru
Ср, 11 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

В ChatGPT теперь можно "зашазамить" трек: как работает новая функция

19:46 11.03.2026 Ср
2 мин
ChatGPT передали еще одну очень полезную функцию для пользователей
aimg Антон Корж
В ChatGPT теперь можно "зашазамить" трек: как работает новая функция Иллюстративное фото: ChatGPT продолжает развиваться (Getty Images)

Пользователи ChatGPT теперь могут идентифицировать музыку с помощью Shazam непосредственно в окне чат-бота. Новая функция позволяет распознавать треки даже в тех случаях, если приложение Shazam не установлено на устройстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 9to5mac.

Читайте также: Операция "Корм для рыб": OpenAI остановила масштабную фабрику ИПСО Кремля в ChatGPT

Интеграция позволяет пользователям взаимодействовать с сервисом с помощью естественного языка. Чтобы активировать поиск, достаточно спросить: "Shazam, что это за песня?" или "Shazam, что сейчас играет?".

После распознавания ИИ отображает карточку с подробной информацией:

  • имя исполнителя и название композиции;
  • обложка альбома;
  • общее количество запросов по этой песне в системе Shazam.

Пользователи могут прослушать фрагмент результата или сохранить его в свою медиатеку. Кроме того, на основе найденной песни ChatGPT может сразу создать тематический плейлист в Apple Music.

Для использования сервиса необходимо найти Shazam в перечне доступных инструментов (приложений) ChatGPT и подключить свою учетную запись. Запустить распознавание можно также с помощью команды /Shazam.

Новый функционал разворачивается по всему миру и уже доступен в веб-версии ChatGPT, а также в приложениях для iOS и Android.

Напомним, что 5 марта OpenAI представила новую модель ИИ GPT-5.4, которую называет "самой мощной и эффективной". Версия для разработчиков способна одновременно обрабатывать до миллиона единиц информации (токенов) - это самый большой объем данных среди всех продуктов OpenAI.

А 7 марта компания Google презентовала новую модель искусственного интеллекта под названием Gemini 3.1 Flash-Lite. По словам компании, это самая быстрая и самая дешевая модель в линейке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект
Новости
Обещанные во время "Рамштайна" ракеты для Patriot уже в Украине, - Зеленский
Обещанные во время "Рамштайна" ракеты для Patriot уже в Украине, - Зеленский
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко