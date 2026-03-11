В ChatGPT теперь можно "зашазамить" трек: как работает новая функция

Пользователи ChatGPT теперь могут идентифицировать музыку с помощью Shazam непосредственно в окне чат-бота. Новая функция позволяет распознавать треки даже в тех случаях, если приложение Shazam не установлено на устройстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 9to5mac .

Интеграция позволяет пользователям взаимодействовать с сервисом с помощью естественного языка. Чтобы активировать поиск, достаточно спросить: "Shazam, что это за песня?" или "Shazam, что сейчас играет?".

После распознавания ИИ отображает карточку с подробной информацией:

имя исполнителя и название композиции;

обложка альбома;

общее количество запросов по этой песне в системе Shazam.

Пользователи могут прослушать фрагмент результата или сохранить его в свою медиатеку. Кроме того, на основе найденной песни ChatGPT может сразу создать тематический плейлист в Apple Music.

Для использования сервиса необходимо найти Shazam в перечне доступных инструментов (приложений) ChatGPT и подключить свою учетную запись. Запустить распознавание можно также с помощью команды /Shazam .

Новый функционал разворачивается по всему миру и уже доступен в веб-версии ChatGPT, а также в приложениях для iOS и Android.