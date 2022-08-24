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Годинник цокає. Міноборони України дає Росії шанс на капітуляцію

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Середа 24 серпня 2022 15:25
Годинник цокає. Міноборони України дає Росії шанс на капітуляцію Фото: Міноборони України дає Росії шанс на капітуляцію (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія ще має можливість підписати свою капітуляцію та піти з української землі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України у Twitter.

Українське відомство звернулося до РФ у День Незалежності нашої держави.

"Росія, сьогодні - як і півроку тому - у тебе ще є можливість підписати свою капітуляцію, поки ми не знищимо тебе на нашій землі. Не втрачай свій шанс, годинник цокає… тік-так, тік-так", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков отримав ультиматум від російського колеги Сергія Шойгу з вимогою капітулювати 26 лютого, через два дні після початку повномасштабного вторгнення РФ. На це Резніков відповів, що готовий прийняти капітуляцію з російського боку.

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