Часу на роздуми не лишилося. Мешканців Соледарської громади закликають евакуюватися

"Жорстока реальність вимагає від вас прийняття важливого рішення, від якого залежить ваше життя, майбутнє ваших дітей", - наголошує місцева влада.

У заяві адміністрації мешканцям нагадали, що часу на роздуми майже не лишилося, оскільки ситуація значно загострилася ситуація, у тому числі і на території Бахмутського району. Через російські обстріли подовжує гинути цивільне населення, в тому числі й діти.

"Збереження життя - головний пріоритет для цивільного населення, який повинен спонукати до виїзду у більш безпечні регіони", - йдеться у заяві.

Там також зазначили, що є ще низка вагомих причин, чому залишатися у Донецькому регіоні у цілому вкрай небезпечно. Наприклад, це відсутність газу, перебої електропостачання.

Повідомляється, що Соледарська міська військова адміністрація планує безкоштовний евакуаційний автобус для жителів громади.

"Записуйтесь на евакуаційний автобус і виїжджайте, поки не запізно. Відправлення здійснюватиметься в міру отримання заявок, тому попередній запис обов’язковий", - йдеться у заяві.

Записатися на евакуацію можна за цими номерами телефону: 0953856071; 0994878916; 0932338965.

Ситуація на фронті

Станом на 17 вересня ситуація на Донецькому напрямку залишається складною. Інші напрямки фронту росіяни продовжують обстрілювати, однак активно намагаються йти у наступ або готуватися до нього саме на цій ділянці.

Протягом 16 вересня було зафіксовано 157 бойових зіткнень на різних напрямках фронту.

Українські захисники продовжили завдавати втрат особовому складу російської армії. За минулу добу було ліквідовано 1020 окупантів.