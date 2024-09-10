Поранені пройшли 10 км. Як проходить евакуація з Донецької області (відео)

Днями евакуаційна група поліції "Білі янголи" врятувала декого з мешканців Мирнограда та Гродівки з-під російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної поліції України у Facebook.

Що відомо про порятунок цивільних "Білими янголами"

Евакуаційні загони поліції "Білі янголи" було створено в Донецькій області спеціально для порятунку цивільних. Вони здійснюють гуманітарні місії біля лінії фронту, в першу чергу - евакуацію з прифронтових та окупованих територій регіону.

Нещодавно правоохоронці евакуювали з Мирнограда родину з 7-річною донькою та трьох поранених мешканців Гродівки, які пішки вийшли з охопленого вогнем селища.

Уточнюється, що маленьку Аурику та її батьків "Білі янголи" рятують вже вдруге.

"Раніше сім'я переїхала до Мирнограда з Авдіївки, а тепер через російську агресію люди змушені шукати собі новий прихисток", - уточнили у Нацполіції.

Зазначається, що ще один заклик про допомогу надійшов від трьох мешканців селища Гродівка, в якій нині тривають бойові дії.

У поліції розповіли, що декілька тижнів тому люди потрапили під ворожий обстріл та отримали поранення різного ступеня тяжкості.

"Поранені пішки подолали близько 10 кілометрів і дістались околиць міста. Це найнебезпечніший район, який прострілюється ворогом, але рейд поліцейських з порятунку знесилених людей завершився успішно", - підсумували у відомстві та оприлюднили відповідне відео.