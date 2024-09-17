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Більше тисячі окупантів і 66 безпілотників: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Вівторок 17 вересня 2024 07:27
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Більше тисячі окупантів і 66 безпілотників: Генштаб оновив втрати РФ у війні Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

Протягом доби 16 вересня втрати РФ у війні проти України склали 1020 військових. Також ЗСУ знищили два танки, 6 ББМ, 6 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 635880 (+1020) осіб;
  • танків - 8683 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин - 17077 (+6) од.;
  • артилерійських систем - 18129 (+6) од.;
  • РСЗВ - 1188 (+1) од.;
  • засоби ППО - 947 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 328 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 15329 (+66) од.;
  • крилатих ракет - 2592 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 24739 (+27) од.;
  • спеціальної техніки - 3091 (+1) од.

Більше тисячі окупантів і 66 безпілотників: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Згідно з останнім зведенням Генштабу, загалом, протягом минулої доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнення. Найактивніше росіяни атакують на Покровському і Курахівському напрямках – 40 і 42 атаки відповідно.

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Війна Росії проти України
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Більше тисячі окупантів і 66 безпілотників: Генштаб оновив втрати РФ у війні
Більше тисячі окупантів і 66 безпілотників: Генштаб оновив втрати РФ у війні
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