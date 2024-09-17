Більше тисячі окупантів і 66 безпілотників: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Протягом доби 16 вересня втрати РФ у війні проти України склали 1020 військових. Також ЗСУ знищили два танки, 6 ББМ, 6 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб .

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.09.24 орієнтовно склали:

Згідно з останнім зведенням Генштабу, загалом, протягом минулої доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнення. Найактивніше росіяни атакують на Покровському і Курахівському напрямках – 40 і 42 атаки відповідно.

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