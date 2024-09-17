За добу 157 боїв. Генштаб розповів про оновлену ситуацію на фронті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.

Найбільш активні бої тривали на Покровському і Курахівському напрямках, де українські війська відбили 40 і 42 атаки відповідно.

Зокрема, на Харківському напрямку зафіксовано два бойових зіткнення поблизу Вовчанська, а на Куп’янському напрямку відбулося 11 атак. На Лиманському напрямку ворог здійснив 21 штурм, а на Торецькому напрямку - 19 атак із підтримкою авіації.

Українські сили оборони продовжують завдавати ворогу відчутних втрат. Авіація і ракетні війська здійснили вісім ударів по місцях скупчення російських військ, двох радіолокаційних станціях та важливих об'єктах окупантів.

Противник також здійснив 4030 артилерійських обстрілів, зокрема 135 - із реактивних систем залпового вогню. Найбільша активність спостерігалася в районах Шалигиного, Куп’янська, Покровська, Вугледара та Часового Яру.

Втрати росіян

За добу 16 вересня українські захисники завдали відчутних втрат російській армії, знищивши 1020 військових окупантів. Крім того, було ліквідовано два танки, шість бойових броньованих машин та шість артилерійських систем, що суттєво послабило вогневу міць ворога.

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