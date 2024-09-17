RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Времени на раздумья не осталось. Жителей Соледарской общины призывают эвакуироваться

Фото: эвакуация (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

В Соледарской общине продолжается эвакуация. Местные власти продолжают настаивать на ее необходимости и призывают жителей выехать в более безопасные регионы Украины.

"Жестокая реальность требует от вас принятия важного решения, от которого зависит ваша жизнь, будущее ваших детей", - подчеркивают местные власти.

В заявлении администрации жителям напомнили, что времени на раздумья почти не осталось, поскольку ситуация значительно обострилась, в том числе и на территории Бахмутского района. Из-за российских обстрелов продолжает гибнуть гражданское население, в том числе и дети.

"Сохранение жизни - главный приоритет для гражданского населения, который должен побуждать к выезду в более безопасные регионы", - говорится в заявлении.

Там также отметили, что есть еще ряд веских причин, почему оставаться в Донецком регионе в целом крайне опасно. К примеру, это отсутствие газа, перебои электроснабжения.

Сообщается, что Соледарская городская военная администрация планирует бесплатный эвакуационный автобус для жителей общины.

"Записывайтесь на эвакуационный автобус и выезжайте, пока не поздно. Отправка будет осуществляться по мере получения заявок, поэтому предварительная запись обязательна", - говорится в заявлении.

Записаться на эвакуацию можно по номерам телефона: 0953856071; 0994878916; 0932338965.

Ситуация на фронте

По состоянию на 17 сентября ситуация в Донецком направлении остается сложной. Другие направления фронта россияне продолжают обстреливать, однако активно пытаются идти в наступление или готовиться к нему именно на этом участке.

В течение 16 сентября было зафиксировано 157 боевых столкновений по разным направлениям фронта.

Украинские защитники продолжили наносить урон личному составу российской армии. За минувшие сутки было ликвидировано 1020 кафиров.

О том, как проходит эвакуация из Донецкой области, читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СоледарЭвакуация