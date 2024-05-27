"Часу на рефлексії немає". Кулеба закликав ЄС підтримати українські удари по території Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Європейський союз збільшити та пришвидшити військову допомогу для України, а також підтримати удари ЗСУ по військових цілях на території Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дмитра Кулеби під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

На початку свого онлайн-виступу Кулеба показав міністрам фото 8-річного хлопчика Михайла з Харкова, чий батько міг бути серед загиблих у будівельному гіпермаркеті "Епіцентр", який росіяни знищили ударом в суботу, 25 травня.

"На фото ви бачите, як поліцейський бере в хлопця мазок ДНК, який потрібен для пошуку його батька серед можливих жертв цього удару", - розповів міністр.

Він наголосив, що цей варварський воєнний злочин є частиною систематичної стратегії Росії, яка намагається знищити життя Харкова та інших українських міст і громад.

"Часу на рефлексії немає, потрібні дії. Цілком зрозуміло, що потрібно зробити. Надати Україні додаткові “Патріоти” та інші сучасні системи протиповітряної оборони, а також підтримати українські удари по військових цілях на території Росії", - зазначив Кулеба.

Глава МЗС України наголосив що у той час, як на Заході все ще є ті, хто боїться ескалації, вороги вільного світу, Росія, Іран і Північна Корея посилюють співпрацю та взаємопідтримку.

За його словами, вони набирають зухвалості, що загрожує дестабілізацією не лише в Європі, але і в інших регіонах світу. Надання Україні необхідної підтримки задля партитету та переваги на полі бою змінить цю ситуацію та змусить їх змінити свої плани.

"Вільний світ має значно більший економічний та військовий потенціал, ніж його вороги. Але вони мають більше рішучості. Поки на Заході все ще є ті, хто думає, як Москва відреагує на українські удари по російських військових цілях, Путін просто б’є куди хоче і як хоче. Врешті-решт, хлопчик, якого я показував вам на початку, має здавати ДНК-тест, сподіваючись, що його батька знайдуть серед попелу гіпермаркету, знищеного російським ударом. Це результат нерішучості. Доля цього хлопця - наслідок кожного запізнілого рішення", - зазначив міністр.

Кулеба також закликав європейські країни інвестувати в український оборонно-промисловий комплекс і закуповувати зброю для України безпосередньо в українських виробників. Адже їх виробничі потужності цього року вже значно перевищують обсяг доступних фінансових ресурсів, тому такі контракти дозволять оперативно підвищити надходження зброї до українського війська.

Окрім того, міністр закликав підтримати використання частини прибутків від заморожених російських активів для таких закупівель.

Глава МЗС також наголосив на потребі посилення санкційного тиску на РФ, зокрема у сферах енергетики, фінансів, металургії та інших. Він закликав заблокувати всі схеми обходу санкцій, постачання критичних компонентів і доступ Росії до будь-яких сучасних технологій, накласти додаткові санкції на російських пропагандистів.

Кулеба окремо закликав європейських партнерів проявити політичну волю для своєчасного схвалення переговорних рамок і практичного початку переговорів про вступ України до ЄС уже в червні.