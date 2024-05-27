"Времени на рефлексии нет". Кулеба призвал ЕС поддержать украинские удары по территории России
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал Европейский союз увеличить и ускорить военную помощь для Украины, а также поддержать удары ВСУ по военным целям на территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Дмитрия Кулебы на заседании Совета министров иностранных дел ЕС.
В начале своего онлайн-выступления Кулеба показал министрам фото 8-летнего мальчика Михаила из Харькова, чей отец мог быть среди погибших в строительном гипермаркете "Эпицентр", который россияне уничтожили ударом в субботу, 25 мая.
"На фото вы видите, как полицейский берет у парня мазок ДНК, который нужен для поиска отца среди возможных жертв этого удара", - рассказал министр.
Он подчеркнул, что это варварское военное преступление является частью систематической стратегии России, пытающейся уничтожить жизнь Харькова и других украинских городов и общин.
"Времени на рефлексии нет, нужны действия. Вполне понятно, что нужно сделать. Предоставить Украине дополнительные Патриоты и другие современные системы противовоздушной обороны, а также поддержать украинские удары по военным целям на территории России", - отметил Кулеба.
Глава МИД Украины подчеркнул, что в то время, как на Западе все еще есть боящиеся эскалации, враги свободного мира, Россия, Иран и Северная Корея усиливают сотрудничество и взаимоподдержку.
По его словам, они набирают дерзость, что чревато дестабилизацией не только в Европе, но и в других регионах мира. Предоставление Украине необходимой поддержки ради партитета и преимущества на поле боя изменит ситуацию и заставит их изменить свои планы.
"Свободный мир имеет значительно больший экономический и военный потенциал, чем его враги. Но у них больше решимости. Пока на Западе все еще есть те, кто думает, как Москва отреагирует на украинские удары по российским военным целям, Путин просто бьет куда хочет и как хочет. В конце концов, мальчик, которого я показывал вам в начале, должен сдавать ДНК-тест, надеясь, что его отца найдут среди пепла гипермаркета, уничтоженного российским ударом", - отметил министр.
Кулеба также призвал европейские страны инвестировать в украинский оборонно-промышленный комплекс и закупать оружие для Украины непосредственно у украинских производителей. Ведь их производственные мощности в этом году уже значительно превышают объем доступных финансовых ресурсов, поэтому такие контракты позволят оперативно повысить поступление оружия в украинскую армию.
Кроме того, министр призвал поддержать использование части доходов от замороженных российских активов для таких закупок.
Глава МИД также отметил необходимость усиления санкционного давления на РФ, в том числе в сферах энергетики, финансов, металлургии и других. Он призвал заблокировать все схемы обхода санкций, снабжение критических компонентов и доступ России к любым современным технологиям, наложить дополнительные санкции на российских пропагандистов.
Кулеба призвал европейских партнеров проявить политическую волю для своевременного одобрения переговорных рамок и практического начала переговоров о вступлении Украины в ЕС уже в июне.
Украина просит разрешения на удары по территории РФ
Напомним, на фоне нового наступления РФ Украина усилила свои призывы о разрешении партнерским оружием избивать по российской территории.
Так, Украина обратилась в США, Францию и Британию, которые передают Украине дальнобойные ракеты, которыми можно было бить по группировкам оккупантов на территории РФ вблизи украинской границы.
Однако большинство стран НАТО не поддерживают удары западным оружием по России.
Недавно госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не поощряют Украину ударов за пределами ее территорий. При этом Украина может сама определять, как ей вести боевые действия.
Германия также не разрешает использовать предоставленное оружие для ударов по территории России. Канцлера Германии Олафа Шольца призывают разрешить Украине удары по России западным оружием.
А вот генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-союзники, поставляющие оружие Украине, отменить запрет на его использование для поражения военных объектов на территории России.
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