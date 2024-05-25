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У Німеччині знову закликали Шольца дозволити Україні удари по Росії західною зброєю

Берлін, Субота 25 травня 2024 09:14
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У Німеччині знову закликали Шольца дозволити Україні удари по Росії західною зброєю Фото: Шольца закликають дозволити Україні удари по Росії західною зброєю (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У німецькому Бундестазі знову звернулися до канцлера Олафа Шольца, щоб дозволити Україні бити по території Росії західною зброєю. На думку депутатів, у цьому випадку йдеться про самооборону.

Про це заявив політик німецьких "Зелених" Антон Хофрайтер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Мова йде про захист українського населення. Тому ми не повинні перешкоджати Україні використовувати поставлену зброю для відбиття російських винищувачів у російському повітряному просторі", - сказав політик.

Він заявив, що міжнародне право дозволяє державі, на яку напали, атакувати військові цілі на території країни-агресора.

"Російська армія вдень і вночі обстрілює українське місто Харків з власної території, в тому числі плануючими бомбами, на ураження яких потрібно лише 40 секунд", - додав він.

Хофрайтер напередодні візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Німеччини закликав Берлін та Париж посилити підтримку України. Він наголосив, що "у серйозній ситуації, в якій опинилася Україна, не можна виключати індивідуальні системи озброєння в усіх напрямках".

Що цьому передувало

Як повідомляють західні ЗМІ, партнери України заборонили використовувати надану західну зброю для ударів по території Росії, побоюючись можливої ескалації.

Проте глава британського МЗС Девід Кемерон вважає, що українці можуть використовувати західну зброю для атак Росії. Державний секретар Ентоні Блінкен наголосив під час недавнього візиту до Києва, що Україна повинна сама вирішувати, як вести війну. Але він додав, що США не заохочують України завдавати ударів за межами країни.

У Пентагоні тим часом наголошують, що є домовленість щодо використання американської зброї. Так підкреслюють, що її можна застосовувати лише на полі бою.

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