У Німеччині знову закликали Шольца дозволити Україні удари по Росії західною зброєю

У німецькому Бундестазі знову звернулися до канцлера Олафа Шольца, щоб дозволити Україні бити по території Росії західною зброєю. На думку депутатів, у цьому випадку йдеться про самооборону.

Про це заявив політик німецьких "Зелених" Антон Хофрайтер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Мова йде про захист українського населення. Тому ми не повинні перешкоджати Україні використовувати поставлену зброю для відбиття російських винищувачів у російському повітряному просторі", - сказав політик.

Він заявив, що міжнародне право дозволяє державі, на яку напали, атакувати військові цілі на території країни-агресора.

"Російська армія вдень і вночі обстрілює українське місто Харків з власної території, в тому числі плануючими бомбами, на ураження яких потрібно лише 40 секунд", - додав він.

Хофрайтер напередодні візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Німеччини закликав Берлін та Париж посилити підтримку України. Він наголосив, що "у серйозній ситуації, в якій опинилася Україна, не можна виключати індивідуальні системи озброєння в усіх напрямках".