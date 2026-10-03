Часу на евакуацію немає: вчені змоделювали ядерний підрив астероїда

Ядерний вибух може врятувати Землю від астероїда - китайські дослідники змоделювали такий сценарій захисту планети.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Futura .

За даними NASA, у навколоземному просторі можуть ховатися до 15 000 невиявлених астероїдів розміром у кілька сотень метрів. Кожен із таких об'єктів здатен повністю знищити велике місто.

Суть методу та розрахунки науковців

Головна небезпека полягає у часі попередження.

У разі раптового виявлення загрози вікно для реагування може становити лише кілька днів або тижнів. За такий короткий термін неможливо організувати евакуацію чи побудувати складні космічні апарати для зміщення орбіти.

Дослідники змоделювали ситуацію, коли астероїд рухається до Землі зі швидкістю близько 10 кілометрів на секунду.

Що відбудеться за такого сценарію?

Замість детонації поруч із об'єктом пропонують занурювати ядерний заряд безпосередньо в його корпус.

Вибух ізсередини має повністю подрібнити космічне тіло, а не просто змінити його траєкторію.

Розрахунки вимагають використання вибухової сили, яка в рази перевищує потужність бомби, скинутої на Хіросіму в 1945 році (15 кілотонн).

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Технологічні перешкоди та перспективи

Автори наукової роботи визнають, що між комп'ютерною моделлю та реальними можливостями все ще існує велика прірва.

Зараз у людства немає космічних кораблів, здатних швидко бурити поверхню астероїда й закладати вибухівку.

Актуальний стандарт планетарного захисту - це місія NASA DART, яка у 2022 році змінила траєкторію астероїда Діморф шляхом кінетичного удару. Проте цей метод підходить лише для відхилення об'єктів за наявності запасів часу.

Попри це, нове дослідження створює основу для розробки єдиного міжнародного протоколу дій. У майбутньому ці обчислення планують об'єднати з новими системами раннього виявлення загроз, зокрема з місією NASA NEO Surveyor.