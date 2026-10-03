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Времени на эвакуацию нет: ученые смоделировали ядерный взрыв астероида

08:32 03.10.2026 Сб
2 мин
aimg Ольга Завада
Времени на эвакуацию нет: ученые смоделировали ядерный взрыв астероида Ученые разрабатывают ядерный протокол защиты Земли (изображение: Хавьер Миранда)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Ядерный взрыв может спасти Землю от астероида - китайские ученые смоделировали такой сценарий защиты планеты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Futura.

По данным NASA, в околоземном пространстве могут скрываться до 15 000 невыявленных астероидов размером в несколько сот метров. Каждый из таких объектов способен полностью уничтожить большой город.

Сущность метода и расчеты ученых

Главная опасность заключается во времени предупреждения.

В случае внезапного обнаружения угрозы окно для реагирования может составлять всего несколько дней или недель. За столь короткий срок невозможно организовать эвакуацию или построить сложные космические аппараты для смещения орбиты.

Исследователи смоделировали ситуацию, когда астероид двигается к Земле со скоростью около 10 километров в секунду.

Что произойдет при таком сценарии?

Вместо детонации рядом с объектом предлагают погружать ядерный заряд непосредственно в его корпус.

Взрыв изнутри должен полностью измельчить космическое тело, а не просто изменить его траекторию.

Расчеты требуют использования взрывной силы, в разы превышающей мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году (15 килотонн).

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Технологические препятствия и перспективы

Авторы научной работы признают, что между компьютерной моделью и реальными возможностями все еще существует большая пропасть.

Сейчас у человечества нет космических кораблей, способных быстро бурить поверхность астероида и закладывать взрывчатку.

Актуальный стандарт планетарной защиты - это миссия NASA DART, которая в 2022 году изменила траекторию астероида Диморфа путем кинетического удара. Однако этот метод подходит только для отклонения объектов при наличии запасов времени.

Тем не менее, новое исследование создает основу для разработки единого международного протокола действий. В будущем эти вычисления планируют объединить с новыми системами раннего обнаружения угроз, включая миссию NASA NEO Surveyor.

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