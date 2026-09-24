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Сигнал із паралельної реальності: фізики з'ясували, як отримати дані з мультивсесвіту

19:12 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Ольга Завада
Сигнал із паралельної реальності: фізики з'ясували, як отримати дані з мультивсесвіту Науковці випробовують межі паралельних світів (фото: Steve A Johnson)
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Інформація гіпотетично може потрапити з одного паралельного всесвіту в інший - фізикиня Марія Віоларіс запропонувала експеримент, який перевіряє цю можливість.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Popular Mechanics.

Умови для витоку інформації між всесвітами

У межах адаптації класичного мисленнєвого експерименту "друг Вігнера" Марія Віоларіс вивчила поведінку двох копій одного спостерігача, що перебувають у квантовій суперпозиції.

Модель передбачає можливість передачі сигналу за суворих умов:

Наявність суперспостерігача: для здійснення контакту необхідний зовнішній оператор, який повністю ізолює внутрішню систему та маніпулює її квантовим станом.

Стирання пам'яті: відправник повідомлення у своєму всесвіті повинен повністю втратити спогади про сам факт створення запису.

Ефект раптового осяяння: для отримувача у паралельній гілці інформація з'являється без жодного локального джерела або передісторії.

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Науковий скепсис та гіпотеза "мультивсесвітнього арбітражу"

Ідея теоретичного витоку даних викликала дискусію про "мультивсесвітній арбітраж" - гіпотетичне використання інформації з інших реальностей (наприклад, котирувань акцій) для швидкого збагачення.

Втім, науковці вказують на суттєві обмеження:

Ефект заміни особистості: за словами фахівця з квантових обчислень Скотта Ааронсона, в описаному процесі інформація не переміщується між світами.

Замість цього спостерігач, який створив повідомлення, стирається зі своєї гілки й замінюється копією, яку він не створював.

Відсутність суб'єктності: учасники експерименту не можуть надсилати дані за власним бажанням, а зовнішній контролер не має доступу до змісту.

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Перспективи

Оскільки люди не перебувають у стані квантової суперпозиції, безпосередня передача даних між людськими копіями в мультивсесвіті є неможливою.

Перевірити гіпотезу розраховують за допомогою перспективних технологій.

Яких саме?

Квантовий AGI: через 10-20 років науковці очікують появу квантових комп'ютерів, здатних запускати штучний загальний інтелект у стані суперпозиції.

Цифрові спостерігачі: ШІ-алгоритми всередині квантових систем зможуть моделювати альтернативні сценарії подій і зводити результати в єдину систему ухвалення рішень.

Бар'єр свідомості: проведення експерименту потребуватиме створення цифрового інтелекту з повноцінною свідомістю та контрольованою пам'яттю, а це наразі залишається недосяжним технологічним рубежем.

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