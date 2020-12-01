Частный акционер ЗТМК заявляет о дезинформации со стороны Фонда госимущества

Фото: ЗТМК в Запорожье (gmk.center)

Компания Tolexis Trading Limited, входящая в титановый бизнес Group DF, имеет приоритетное право на покупку 51% доли в ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК) и готова отстаивать его в судах.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы Group DF.

Миноритарный акционер ЗТМК - компания Tolexis Trading Limited, подчеркивает, что заявление Фонда государственного имущества Украины о якобы потере ею преимущественного права на выкуп 51% доли в ходе возможной приватизации из-за регистрации новой редакции устава ООО "ЗТМК" не соответствует действительности и является преднамеренной дезинформацией общественности.

Адвокаты компании заявили, что есть несколько оснований для сохранения приоритетного права Tolexis Trading Limited на выкуп 51% доли ЗТМК в случае продажи ее государством. Это прямые нормы двух законов и соответствующий пункт Устава ООО "ЗТМК".

"Преимущественное право компании Tolexis Trading Limited на выкуп доли другого участника зафиксировано п. 6.9 Устава ООО "ЗТМК" и остается без изменений. Для принятия решения о лишении компании Tolexis Trading Limited преимущественного права на выкуп доли необходимо единогласное решение всех участников "ЗТМК" (ст. 20 Закона Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью")", - говорится в сообщении.

Юристы подчеркивают, что единогласное решение всех участников общества "ЗТМК" по данному вопросу никогда не принималось.

Еще одним основанием для сохранения приоритетного права является то, что ЗТМК относится к отдельным объектам, согласно ст.16 Закона Украины "О приватизации государственного и коммунального имущества".

"Для приватизации таких объектов предусмотрено преимущественное право на выкуп со стороны участников. Только при условии, если участник не воспользовался таким правом, может быть проведена приватизация на общих условиях путем проведения аукциона", - подчеркивается в заявлении.

Адвокат Роман Чишинский отметил, что компания Tolexis Trading Limited не впервые сталкивается с попыткой нарушения своих законных прав, как инвестора "ЗТМК", со стороны Фонда госимущества.

"Фонд систематически и открыто искажает факты и прибегает к различному роду манипуляциям в вопросе собственности "ЗТМК", грубо нарушая действующее законодательство, что уже неоднократно доказано в судах", - отмечает адвокат.

Он также подчеркнул, что до сих пор ФГИУ не смог доказать в судах какие-либо законные основания для возврата 49% "ЗТМК" государству.

Чишинский считает, что заявление ФГИУ - беспрецедентный способ давления на суд накануне судебного заседания 2 декабря 2020 года.

"ФГИУ анонсирует успешную приватизацию в случае расторжения судом договора о создании ЗТМК от 2013 года, что само по себе является правовым нонсенсом", - отмечает адвокат.

В заявлении Tolexis Trading Limited говорится, что любые попытки со стороны ФГИУ и уполномоченных ими лиц нарушить законные права инвестора, будут обжалованы в судах украинской и международной юрисдикции.

Напомним, ранее ФГИУ заявил о включении "ЗТМК" в список объектов, подлежащих приватизации и о якобы потере компанией Tolexis Trading Limited преимущественного права на выкуп 51% доли в ходе возможной приватизации.

Причиной потери такого права у частного акционера Фонд госимущества назвал регистрацию новой редакции устава ООО "ЗТМК". На собрании учредителей ООО "ЗТМК" от 12 августа 2020 года представители Tolexis Trading Limited не голосовали за соответствующие поправки к уставу, о чем свидетельствует обнародованный компанией протокол собрания.

Ранее компания Tolexis Trading Limited добилась в Высшем антикоррупционном суде решения, обязывающее НАБУ открыть уголовное дело по факту растраты имущества ООО "ЗТМК" в пользу третьих лиц и нанесения вреда предприятию в особо крупных размерах нынешним менеджментом предприятия.