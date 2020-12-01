Приватний акціонер ЗТМК заявляє про дезінформацію з боку Фонду держмайна

Фото: ЗТМК в Запоріжжі (gmk.center)

Компанія Tolexis Trading Limited, що входить в титановий бізнес Group DF, має пріоритетне право на купівлю 51% частки в ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК) і готова відстоювати його у судах.

Про це йдеться в заяві компанії Tolexis Trading Limited, поширеній прес-службою Group DF.

Міноритарний акціонер ЗТМК - компанія Tolexis Trading Limited, підкреслює, що заяву Фонду державного майна України про нібито втрати нею переважного права на викуп 51% частки в ході можливої приватизації за реєстрацію нової редакції статуту ТОВ "ЗТМК" не відповідає дійсності і є навмисною дезінформацією громадськості.

Адвокати компанії заявили, що є декілька підстав для збереження пріоритетного права Tolexis Trading Limited на викуп 51% частки ЗТМК у разі продажу її державою. Це прямі норми двох законів і відповідний пункт Статуту ТОВ "ЗТМК".

"Переважне право компанії Tolexis Trading Limited на викуп частки іншого учасника зафіксовано п. 6.9 Статуту ТОВ "ЗТМК" та залишається без змін. Для прийняття рішення про позбавлення компанії Tolexis Trading Limited переважного права на викуп частки необхідно одностайне рішення всіх учасників "ЗТМК" (ст. 20 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю")", - йдеться в повідомленні.

Юристи підкреслюють, що одностайне рішення всіх учасників товариства "ЗТМК" з даного питання ніколи не приймалося.

Ще однією підставою для збереження пріоритетного права є те, що ЗТМК відноситься до окремих об'єктів, згідно ст. 16 Закону України "Про приватизацію державного та комунального майна".

"Для приватизації таких об'єктів передбачено переважне право на викуп з боку учасників. Тільки за умови, якщо учасник не скористався таким правом, може бути проведена приватизація на загальних умовах шляхом проведення аукціону", - підкреслюється в заяві.

Адвокат Роман Чишинський зазначив, що компанія Tolexis Trading Limited не вперше стикається із спробою порушення своїх законних прав, як інвестора "ЗТМК", з боку Фонду держмайна.

"Фонд систематично і відкрито спотворює факти і вдається до різного роду маніпуляцій в питанні власності "ЗТМК", грубо порушуючи чинне законодавство, що вже неодноразово доведено в судах", - зазначає адвокат.

Він також підкреслив, що досі ФДМУ не зміг довести в судах будь-які законні підстави для повернення 49% "ЗТМК" державі.

Чишинський вважає, що заява ФДМУ - безпрецедентний спосіб тиску на суд напередодні судового засідання 2 грудня 2020 року.

"ФДМУ анонсує успішну приватизацію у разі розірвання судом договору про створення ЗТМК від 2013 року, що само по собі є правовим нонсенсом", - зазначає адвокат.

У заяві Tolexis Trading Limited йдеться, що будь-які спроби з боку ФДМУ і уповноважених ними осіб порушити законні права інвестора, будуть оскаржені в судах української та міжнародної юрисдикції..

Нагадаємо, раніше ФДМУ заявив про включення "ЗТМК" в список об'єктів, що підлягають приватизації й про нібито втрату компанією Tolexis Trading Limited переважного права на викуп 51% частки в ході можливої приватизації.

Причиною втрати такого права у приватного акціонера Фонд держмайна назвав реєстрацію нової редакції статуту ТОВ "ЗТМК". На зборах засновників ТОВ "ЗТМК" від 12 серпня 2020 року представники Tolexis Trading Limited не голосували за відповідні поправки до статуту, про що свідчить оприлюднений компанією протокол зборів.

Раніше компанія Tolexis Trading Limited домоглася у Вищому антикорупційному суді рішення, що зобов'язує НАБУ відкрити кримінальну справу за фактом розтрати майна ТОВ "ЗТМК" на користь третіх осіб і заподіювання шкоди підприємству в особливо великих розмірах нинішнім менеджментом підприємства.