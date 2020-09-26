Адвокат частного акционера ЗТМК заявил о давлении на суд накануне заседаний

Фото: ЗТМК (gmk.center)

Адвокат частного акционера Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) компании Tolexis Trading Limited Роман Чишинский считает, что информация о якобы покупке 49% акций комбината частным инвестором за счет стабилизационного кредита НБУ является беспрецедентной попыткой давления на суд накануне решающих судебных заседаний в деле комбината.

Об этом сообщают "Украинские новости".

По словам адвоката, информация о том, что стабилизационный кредит НБУ, выданный банку "Надра" в 2014 году, якобы был потрачен на покупку ЗТМК, является вымыслом.

Он подчеркнул, что сделка по приобретению 49% ООО "ЗТМК" осуществлялась в 2013 году, а стабилизационные кредиты НБУ выдавались банку "Надра", начиная с 31 марта 2014 года.

"На тот момент основная часть денежных средств за предприятие уже была внесена частным инвестором", - объясняет Чишинский.

Адвокат также отмечает, что юристы частного акционера ЗТМК расценивают появление и распространение неправдивой информации в отношении приобретения 49% пакета акций ЗТМК как беспрецедентную попытку давления на суд накануне рассмотрения двух решающих судебных дел по ЗТМК.

Чишинский заявил, что 30 сентября 2020 года в Хозяйственном суде Запорожской области состоится слушание по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о расторжении договора о создании ООО "ЗТМК".

"По сути это попытка незаконной реприватизации ЗТМК с использованием правоохранительных органов", - комментирует адвокат.

Также, по словам юриста, 28 сентября, 1 октября и 10 октября 2020 года в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда состоятся судебные заседания по уголовному делу против Владимира Сивака, экс-директора ООО "ЗТМК".

По мнению адвоката, дело о якобы незаконной растрате средств предприятия против бывшего генерального директора Сивака сфабриковано, а уголовное преследование экс-руководителя ЗТМК является элементом развязанной с частным акционером войны за актив.

"Юридические позиции и аргументы в пользу Владимира Сивака и собственника 49% ООО "ЗТМК"- компании Tolexis Trading Limited - позволяют рассчитывать на положительный исход по этим делам. Сегодняшние попытки повлиять на развитие дела через публичное распространение неправдивых данных объясняются отсутствием сильной юридической позиции у наших оппонентов", - отметил Чишинский.

Напомним, ЗТМК - единственный в Европе производитель губчатого титана. В ООО "ЗТМК" 51% уставного капитала принадлежит государству, 49% - частной компании Tolexis Trading Limited, входящей в холдинг Group DF.

9 мая Фонд государственного имущества Украины произвел смену генерального директора предприятия, уволив Владимира Сивака и назначив Сергея Лубенникова.

Как писало РБК-Украина, по словам частного акционера ООО "ЗТМК", данное решение было принято незаконно, так как не было проведено необходимого для смены генерального директора собрания акционеров в присутствии представителей владельца 49% акций.