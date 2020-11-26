ЗТМК включен в перечень объектов приватизации для нивелирования рисков его остановки, - ФГИУ

Фото: ЗТМК (gmk.center)

Запорожский титано-магниевый комбинат распоряжением Кабинета министров Украины от 25 ноября включен в перечень объектов приватизации.

Об этом говорится на сайте Фонда государственного имущества Украины.

В частности, указывается, что этот шаг позволит остановить все исполнительные производства и обеспечить стабильную работу предприятия.

Данная норма содержится в законе Украины “Об исполнительном производстве”, согласно которому все исполнительные действия в отношении госпредприятий приостанавливаются при их включении в перечень приватизации.

Таким образом ЗТМК получит право открыть новый расчетный счет для продолжения производства и модернизации, а также обезопасил себя от процедуры банкротства, отмечают в фонде.

Как известно, арест счетов ЗТМК был связан с накопленными долгами за электроэнергию в размере 1,2 млрд гривен, которые были накоплены руководством комбината во главе с Владимиром Сиваком, аффилированным с Дмитрием Фирташем.

Напомним, в 2013 году 49% акций ЗТМК выкупила компания Tolexis Trading Limited, принадлежащая Фирташу, а 51% акций остались у государства.

Фонд госимущества подчеркивает, что приватизационный аукцион по ЗТМК состоится только после завершения расследований НАБУ и САП, касающихся возврата 49% акций комбината государству.

Включение ЗТМК в перечень объектов приватизации является частью плана по финансовому оздоровлению предприятия и не предполагает объявление аукциона.

Кроме того, согласно плану, будет снижена себестоимость производства, а с апреля 2021 объем производства должен быть увеличен на 50%, что выведет предприятие к зоне безубыточности.

ЗТМК является единственным производителем титановой губки в Европе.