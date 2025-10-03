ua en ru
Частка нелегального ринку електронних сигарет в Україні складає 93%, - дослідження

Україна, П'ятниця 03 жовтня 2025 14:46
Частка нелегального ринку електронних сигарет в Україні складає 93%, - дослідження Фото: нелегальний ринок електронних сигарет в Україні складає 93% (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Частка нелегального ринку електронних сигарет в Україні складає 93%.

Як пише РБК-Україна, про це свідчать дані дослідження ринку електронних сигарет в Україні, яке було проведено у липні-серпні 2025 року компанією Kantar Ukraine на замовлення найбільших виробників тютюнових виробів в Україні.

У категорії електронних сигарет загалом частка нелегальної продукції становить 93,6%. Найвищий рівень нелегальності - у сегменті одноразових пристроїв та сигарет із багаторазовими картриджами, де частка нелегальної продукції наближається до 100%.

Основною ознакою нелегальних електронних сигарет в цілому в Україні є смак, відмінний від тютюнового (61%). Також понад чверть продуктів на ринку мають невідповідний об’єм картриджа / кількість затяжок та/або тип рідини. Як мінімум, кожен п’ятий продукт не має зазначення рівня нікотину на упаковці / флаконі / картриджі або продукті. Лише на 50% продукції вдалося встановити наявність акцизних марок.

"Нелегальна продукція визначається за багатьма ознаками. Тож якщо один з показників не відповідає вимогам та чинному законодавству - така продукція вважається нелегальною. У випадку електронних сигарет ми бачимо рекордно високий рівень нелегальності - понад 90% ринку", - коментує Тетяна Свердлик, аналітикиня Kantar Ukraine.

Коли мова заходить про структуру ринку електронних сигарет, то вона виглядає наступним чином:

  • Одноразові електронні сигарети - 28%;
  • Електронні сигарети зі змінними одноразовими картриджами - 15%;
  • Вейпи з вбудованим заправним резервуаром - 18%;
  • Електронні сигарети зі змінними багаторазовими картриджами - 39%.

Канали покупок в категорії електронних сигарет

Незалежно від типу системи, що використовується, приблизно чверть аудиторії робить покупки товарів в категорії електронних сигарет онлайн. Дві третини покупців купують офлайн (75.4%), 23.6% - онлайн.

Основні виробники

У сегменті пристроїв та картриджів дві третини ринку контролюють три провідні китайські виробники, яким належать ТОП-3 бренди - Smoore (бренд Vaporesso), VapeOnly (бренд Elf Bar), Woody Vapes (бренд Voopoo).

Ринок рідин характеризується іншою структурою - тут домінує один великий гравець Chaser Lab, а також активно працюють численні локальні виробники, серед яких Octolab, Liquid Lab та Flavorlab.

Раніше повідомлялося, що у Раді запропонували повністю заборонити в Україні електронні сигарети.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 для маркування цигарок будуть використовуватись електронні марки у вигляді DataMatrix коду. Він буде наноситися на кожну окрему пачку тютюнового виробу або ємність з рідиною, що використовується в електронних сигаретах.

Додамо, що за оцінками Growford Institute, держава щороку недоотримує до 5 млрд гривень через нелегальний обіг рідин для електронних сигарет.

