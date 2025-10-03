ua en ru
Пт, 03 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Доля нелегального рынка электронных сигарет в Украине составляет 93%, - исследование

Украина, Пятница 03 октября 2025 14:46
UA EN RU
Доля нелегального рынка электронных сигарет в Украине составляет 93%, - исследование Фото: нелегальный рынок электронных сигарет в Украине составляет 93% (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Доля нелегального рынка электронных сигарет в Украине составляет 93%.

Как пишет РБК-Украина, об этом свидетельствуют данные исследования рынка электронных сигарет в Украине, которое было проведено в июле-августе 2025 года компанией Kantar Ukraine по заказу крупнейших производителей табачных изделий в Украине.

В категории электронных сигарет в целом доля нелегальной продукции составляет 93,6%. Самый высокий уровень нелегальности - в сегменте одноразовых устройств и сигарет с многоразовыми картриджами, где доля нелегальной продукции приближается к 100%.

Основным признаком нелегальных электронных сигарет в целом в Украине является вкус, отличный от табачного (61%). Также более четверти продуктов на рынке имеют несоответствующий объем картриджа / количество затяжек и/или тип жидкости. Как минимум, каждый пятый продукт не имеет указания уровня никотина на упаковке / флаконе / картридже или продукте. Лишь на 50% продукции удалось установить наличие акцизных марок.

"Нелегальная продукция определяется по многим признакам. Поэтому если один из показателей не соответствует требованиям и действующему законодательству - такая продукция считается нелегальной. В случае электронных сигарет мы видим рекордно высокий уровень нелегальности - более 90% рынка",- комментирует Татьяна Свердлик, аналитик Kantar Ukraine.

Когда речь заходит о структуре рынка электронных сигарет, то она выглядит следующим образом:

  • Одноразовые электронные сигареты - 28%;
  • Электронные сигареты со сменными одноразовыми картриджами - 15%;
  • Вейпы со встроенным заправочным резервуаром - 18%;
  • Электронные сигареты со сменными многоразовыми картриджами - 39%.

Каналы покупок в категории электронных сигарет

Независимо от типа используемой системы, примерно четверть аудитории совершает покупки товаров в категории электронных сигарет онлайн. Две трети покупателей покупают офлайн (75.4%), 23.6% - онлайн.

Основные производители

В сегменте устройств и картриджей две трети рынка контролируют три ведущих китайских производителя, которым принадлежат ТОП-3 бренда - Smoore (бренд Vaporesso), VapeOnly (бренд Elf Bar), Woody Vapes (бренд Voopoo).

Рынок жидкостей характеризуется другой структурой - здесь доминирует один крупный игрок Chaser Lab, а также активно работают многочисленные локальные производители, среди которых Octolab, Liquid Lab и Flavorlab.

Ранее сообщалось, что в Раде предложили полностью запретить в Украине электронные сигареты.

Напомним, с 1 января 2026 года для маркировки сигарет будут использоваться электронные марки в виде DataMatrix кода. Он будет наноситься на каждую отдельную пачку табачного изделия или емкость с жидкостью, используемой в электронных сигаретах.

Добавим, что по оценкам Growford Institute, государство ежегодно недополучает до 5 млрд гривен из-за нелегального обращения жидкостей для электронных сигарет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Россия ночью била по объектам газотранспортной инфраструктуры, - Минэнерго
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным