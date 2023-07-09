Частину Україну знову накриють дощі та грози: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні
У низці областей України в неділю, 9 липня, знову очікуються дощі та грози. Також місцями можливі пориви вітру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні мінлива хмарність.
У південно-східних та східних областях помірні, місцями значні короткочасні дощі та грози.
При цьому на решті території без опадів. Тільки в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях вночі місцями короткочасні дощі й грози.
Температура вночі очікується на рівні 12-17°, у південній частині та східних областях 18-22°. Вдень 22-27°, на Закарпатті та в Одеській області місцями 28-30°.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. По всій країні, крім західних та північних областей, місцями пориви 15-20 м/с.
Погода в Києві
В столиці та області мінлива хмарність, опади не передбачаються.
Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°, по області вночі 12-17°, вдень 22-27°.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Негода в Україні
7 липня Київ другий день поспіль накрила потужна злива. У деяких районах затопило вулиці так, що автомобілі опинилися наполовину покриті водою.
Через негоду рятувальники були вимушені визволяли людей з підтоплених підвалів.
Того ж дня в Івано-Франківську через різке підняття рівня води обвалилася частина пішохідного мосту.
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