Суспільство Освіта Гроші Зміни

Частину України засипле снігом: якою буде погода сьогодні

Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 15 лютого (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У низці регіонів України сьогодні, 15 лютого, очікується сніг. Водночас на півдні та південному сході країни прогнозується 3-8° тепла.

Сьогодні в Україні буде хмарно. Вдень у західних та північних областях значні опади, переважно у вигляді снігу, мокрого снігу, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви 15-20 м/с. Температура вдень 1-6° морозу.

На решті території вранці та вдень помірний, у Черкаській та Полтавській областях значний дощ та мокрий сніг; на півдні та південному заході країни вранці туман.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с, у південній частині країни вдень пориви 15-20 м/с; температура від 2° морозу до 3° тепла, на півдні та південному сході країни
3-8° тепла, в Криму до 14°.


Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно. Вдень значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень 1-6° морозу, у Києві 1-3° морозу.

Прогнози на лютий

Нагадаємо, Укргідрометцентр оприлюднив коротку кліматичну характеристику лютого та розповів, якою загалом очікується погода в останній місяць зими.

Також синоптик спрогнозувала, коли чекати пік морозів і їх послаблення.

Крім того, метеорологи дали попередній прогноз на 2026 рік: середні й екстремальні температури, кількість опадів та очікувана погода - у межах норми чи трохи тепліша.

