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Частину України заливатиме дощами з грозами: синоптики назвали області

07:30 07.07.2026 Вт
2 хв
Де буде прохолодно і дощитиме?
aimg Олена Чупровська
Фото: Грози прийдуть у частину областей - де сьогодні буде сухо (Getty Images)

7 липня хмарність буде мінливою по всій країні, а дощі та грози накриють лише частину областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Де чекати дощів і гроз

У вівторок, 7 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. Проте дощі пройдуть не по всій території.

Опади, місцями з грозами, прогнозують:

  • у західних областях - протягом дня;
  • у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях - також удень.

На решті території країни опадів не буде.

Вітер очікується переважно південно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Фото: погода в Україні 7 липня (інфографіка РБК-Україна)

Яка буде температура вночі та вдень

Уночі повітря прогрівалося до 11-16 градусів. На півдні країни та на Закарпатті тепліше - там термометри показали до 19 градусів.

Удень стовпчики термометрів підніматимуться до 24-29 градусів. Прохолодніше буде у західних та північних областях - там очікується 18-24 градуси.

Погода на Київщині та в столиці

Окремо синоптики дали прогноз для Києва та області. Хмарність буде мінливою, а опадів уночі не передбачається.

Удень же у Київській області можливий короткочасний дощ.

Температура по області вночі 11-16 градусів, удень - 19-24 градуси. У самому Києві буде трохи тепліше: вночі 14-16 градусів, удень 22-24 градуси.

Нагадаємо, вранці 6 липня якість повітря у Вишневому на Київщині різко погіршилася після нічної атаки РФ - рівень забруднення сягав позначки "шкідливий".

Протягом дня ситуація поступово покращилася завдяки дощам, які вимивали шкідливі домішки з атмосфери, хоча точну причину задимлення синоптики так і не назвали.

Тим часом синоптики вже попереджали, що спека в Україні поступово відступає, а їй на зміну прийдуть мінлива хмарність та літні дощі щонайменше до кінця тижня.

За тижневим прогнозом, опади в різні дні охоплюватимуть то західні та центральні, то майже всі області країни.

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