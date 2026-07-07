Частину України заливатиме дощами з грозами: синоптики назвали області

Де чекати дощів і гроз

У вівторок, 7 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. Проте дощі пройдуть не по всій території.

Опади, місцями з грозами, прогнозують:

у західних областях - протягом дня;

у північних, центральних, Одеській та Миколаївській областях - також удень.

На решті території країни опадів не буде.

Вітер очікується переважно південно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду.

Фото: погода в Україні 7 липня (інфографіка РБК-Україна)

Яка буде температура вночі та вдень

Уночі повітря прогрівалося до 11-16 градусів. На півдні країни та на Закарпатті тепліше - там термометри показали до 19 градусів.

Удень стовпчики термометрів підніматимуться до 24-29 градусів. Прохолодніше буде у західних та північних областях - там очікується 18-24 градуси.

Погода на Київщині та в столиці

Окремо синоптики дали прогноз для Києва та області. Хмарність буде мінливою, а опадів уночі не передбачається.

Удень же у Київській області можливий короткочасний дощ.

Температура по області вночі 11-16 градусів, удень - 19-24 градуси. У самому Києві буде трохи тепліше: вночі 14-16 градусів, удень 22-24 градуси.