Частину України заливатиме дощами з грозами: синоптики назвали області

7 липня хмарність буде мінливою по всій країні, а дощі та грози накриють лише частину областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр у Facebook.
У вівторок, 7 липня, в Україні очікується мінлива хмарність. Проте дощі пройдуть не по всій території.
Опади, місцями з грозами, прогнозують:
На решті території країни опадів не буде.
Вітер очікується переважно південно-західний, швидкістю 7-12 метрів за секунду.
Уночі повітря прогрівалося до 11-16 градусів. На півдні країни та на Закарпатті тепліше - там термометри показали до 19 градусів.
Удень стовпчики термометрів підніматимуться до 24-29 градусів. Прохолодніше буде у західних та північних областях - там очікується 18-24 градуси.
Окремо синоптики дали прогноз для Києва та області. Хмарність буде мінливою, а опадів уночі не передбачається.
Удень же у Київській області можливий короткочасний дощ.
Температура по області вночі 11-16 градусів, удень - 19-24 градуси. У самому Києві буде трохи тепліше: вночі 14-16 градусів, удень 22-24 градуси.
Нагадаємо, вранці 6 липня якість повітря у Вишневому на Київщині різко погіршилася після нічної атаки РФ - рівень забруднення сягав позначки "шкідливий".
Протягом дня ситуація поступово покращилася завдяки дощам, які вимивали шкідливі домішки з атмосфери, хоча точну причину задимлення синоптики так і не назвали.
Тим часом синоптики вже попереджали, що спека в Україні поступово відступає, а їй на зміну прийдуть мінлива хмарність та літні дощі щонайменше до кінця тижня.
За тижневим прогнозом, опади в різні дні охоплюватимуть то західні та центральні, то майже всі області країни.