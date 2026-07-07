Часть Украины будет заливать дождями с грозами: синоптики назвали области

Где ждать дождей и гроз

Во вторник, 7 июля, в Украине ожидается переменная облачность. Однако дожди пройдут не по всей территории.

Осадки, местами с грозами, прогнозируют:

в западных областях - в течение дня;

в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях - также днем.

На остальной территории страны осадков не будет.

Ветер ожидается преимущественно юго-западный, скоростью 7-12 метров в секунду.

Фото: погода в Украине 7 июля (инфографика РБК-Украина)

Какая будет температура ночью и днем

Ночью воздух прогревался до 11-16 градусов. На юге страны и Закарпатье теплее - там термометры показали до 19 градусов.

Днем столбики термометров будут подниматься до 24-29 градусов. Прохладнее будет в западных и северных областях - там ожидается 18-24 градуса.

Погода в Киевской области и в столице

Отдельно синоптики дали прогноз Киеву и области. Облачность будет переменной, а осадков ночью не ожидается.

Днем в Киевской области возможен кратковременный дождь .

Температура по области ночью 11-16 градусов, днем - 19-24 градуса. В Киеве будет немного теплее: ночью 14-16 градусов, днем 22-24 градуса.