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Часть Украины будет заливать дождями с грозами: синоптики назвали области

07:30 07.07.2026 Вт
2 мин
Где будет прохладно и дождливо?
aimg Елена Чупровская
Фото: Грозы придут в часть областей - где сегодня будет сухо (Getty Images)

7 июля облачность будет переменной по всей стране, а дожди и грозы накроют лишь часть областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Где ждать дождей и гроз

Во вторник, 7 июля, в Украине ожидается переменная облачность. Однако дожди пройдут не по всей территории.

Осадки, местами с грозами, прогнозируют:

  • в западных областях - в течение дня;
  • в северных, центральных, Одесской и Николаевской областях - также днем.

На остальной территории страны осадков не будет.

Ветер ожидается преимущественно юго-западный, скоростью 7-12 метров в секунду.

Фото: погода в Украине 7 июля (инфографика РБК-Украина)

Какая будет температура ночью и днем

Ночью воздух прогревался до 11-16 градусов. На юге страны и Закарпатье теплее - там термометры показали до 19 градусов.

Днем столбики термометров будут подниматься до 24-29 градусов. Прохладнее будет в западных и северных областях - там ожидается 18-24 градуса.

Погода в Киевской области и в столице

Отдельно синоптики дали прогноз Киеву и области. Облачность будет переменной, а осадков ночью не ожидается.

Днем в Киевской области возможен кратковременный дождь .

Температура по области ночью 11-16 градусов, днем - 19-24 градуса. В Киеве будет немного теплее: ночью 14-16 градусов, днем 22-24 градуса.

Напомним, утром 6 июля качество воздуха в Вишневом в Киевской области резко ухудшилось после ночной атаки РФ - уровень загрязнения достигал отметки "вредный".

В течение дня ситуация постепенноулучшилась благодаря дождям, вымывающим вредные примеси из атмосферы, хотя точную причину задымления синоптики так и не назвали.

Тем временем синоптики уже предупреждали, что жара в Украине постепенно отступает, а ей на смену придут переменная облачность и летние дожди, по меньшей мере, до конца недели.

По недельному прогнозу, осадки в разные дни будут охватывать западные и центральные, почти все области страны.

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