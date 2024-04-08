Часть Украины охватила воздушная тревога, в Запорожье и Одессе раздались взрывы

В ряде областей Украины, в том же числе и Киевской области, объявили воздушную тревогу. В Запорожье и Одессе были слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

По состоянию на 12:22 воздушная тревога объявлена в:

Киевской;

Винницкой;

Черкасской;

Одесской;

Николаевской;

Кировоградской;

Полтавской;

Харьковской;

Днепропетровской;

Донецкой;

Херсонской областях.

Фото: в Киевской области и других регионах объявили воздушную тревогу (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

В 12:00 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке, а также угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

Также в 12:18 они заявили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.

Взрывы в Запорожье и Одессе

Корреспонденты "Суспільного" сообщили о звуках взрывов, которые были слышны в Запорожье и Одессе.

Атака на Украину в ночь на 8 апреля

В ночь на 8 апреля террористы атаковали Украину:

авиационной ракетой Х-59;

24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".

К отражению нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ.

Противовоздушной обороне удалось сбить Х-59 и 17 ударных БпЛА.