Часть Украины охватила воздушная тревога, в Запорожье и Одессе раздались взрывы
В ряде областей Украины, в том же числе и Киевской области, объявили воздушную тревогу. В Запорожье и Одессе были слышны взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
По состоянию на 12:22 воздушная тревога объявлена в:
- Киевской;
- Винницкой;
- Черкасской;
- Одесской;
- Николаевской;
- Кировоградской;
- Полтавской;
- Харьковской;
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Херсонской областях.
Фото: в Киевской области и других регионах объявили воздушную тревогу (alerts.in.ua)
Что говорят Воздушные силы
В 12:00 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке, а также угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
Также в 12:18 они заявили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.
Взрывы в Запорожье и Одессе
Корреспонденты "Суспільного" сообщили о звуках взрывов, которые были слышны в Запорожье и Одессе.
Атака на Украину в ночь на 8 апреля
В ночь на 8 апреля террористы атаковали Украину:
- авиационной ракетой Х-59;
- 24 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136".
К отражению нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства РЭБ.
Противовоздушной обороне удалось сбить Х-59 и 17 ударных БпЛА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.