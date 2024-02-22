Частину України охопила повітряна тривога. Російські Ту-22 наближаються до кордону

На сході й півдні України оголосили повітряну тривогу через зліт російських бомбардувальників. Існує загроза пусків ракет Х-22.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошена тривога
Повітряну тривогу оголосили в:
Станом на 12:17 мапа виглядає так:
Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)
Що кажуть Повітряні сили
Повітряні сили України попереджають про те, що кілька російських бортів Ту-22м3 здійснили виліт з аеродрому "Енгельс" й наближаються до східного кордону України.
Існує загроза пусків ракет Х-22.
Бомбардувальники в акваторії Чорного моря
"2 Ту-22м3 - в акваторії Чорного моря! Висока загроза пусків ракет Х-22!", - повідомляють Повітряні сили.
У ніч на 22 лютого російські терористи атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed, які були випущені із району Приморсько-Ахтарську Росії, а також протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.
Протиповітряна оборона знищила 8 БпЛА в межах:
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