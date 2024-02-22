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Частину України охопила повітряна тривога. Російські Ту-22 наближаються до кордону

Фото: повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На сході й півдні України оголосили повітряну тривогу через зліт російських бомбардувальників. Існує загроза пусків ракет Х-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Повітряну тривогу оголосили в: 

  • Черкаській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Одеській області; 
  • Запорізькій області; 
  • Сумській області; 
  • Донецькій області; 
  • Миколаївській області; 
  • Херсонській області; 
  • Дніпропетровській області; 
  • Полтавській області; 
  • Харківській області. 

Станом на 12:17 мапа виглядає так:

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

Повітряні сили України попереджають про те, що кілька російських бортів Ту-22м3 здійснили виліт з аеродрому "Енгельс" й наближаються до східного кордону України. 

Існує загроза пусків ракет Х-22. 

Бомбардувальники в акваторії Чорного моря

"2  Ту-22м3 - в акваторії Чорного моря! Висока загроза пусків ракет Х-22!", - повідомляють Повітряні сили. 

Обстріли України у ніч на 22 лютого

У ніч на 22 лютого російські терористи атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed, які були випущені із району Приморсько-Ахтарську Росії, а також протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Протиповітряна оборона знищила 8 БпЛА в межах: 

  • Полтавської; 
  • Дніпропетровської; 
  • Запорізької; 
  • Харківської областей. 

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