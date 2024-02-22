Часть Украины охватила воздушная тревога. Российские Ту-22 приближаются к границе

На востоке и юге Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российских бомбардировщиков. Существует угроза пусков ракет Х-22.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
Воздушную тревогу объявили в:
По состоянию на 12:17 карта выглядит так:
Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)
Что говорят Воздушные силы
Воздушные силы Украины предупреждают о том, что несколько российских бортов Ту-22м3 совершили вылет с аэродрома "Энгельс" и приближаются к восточной границе Украины.
Существует угроза пусков ракет Х-22.
Бомбардировщики в акватории Черного моря
"2 Ту-22м3 - в акватории Черного моря! Высокая угроза пусков ракет Х-22!", - сообщают Воздушные силы.
В ночь на 22 февраля российские террористы атаковали Украину десятью ударными дронами типа Shahed, которые были выпущены из района Приморско-Ахтарска России, а также противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.
Противовоздушная оборона уничтожила 8 БпЛА в пределах:
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