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Часть Украины охватила воздушная тревога. Российские Ту-22 приближаются к границе

Фото: воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На востоке и юге Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российских бомбардировщиков. Существует угроза пусков ракет Х-22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

Воздушную тревогу объявили в: 

  • Черкасской области; 
  • Кировоградской области; 
  • Одесской области; 
  • Запорожской области; 
  • Сумской области; 
  • Донецкой области; 
  • Николаевской области; 
  • Херсонской области; 
  • Днепропетровской области; 
  • Полтавской области; 
  • Харьковской области. 

По состоянию на 12:17 карта выглядит так:

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

Воздушные силы Украины предупреждают о том, что несколько российских бортов Ту-22м3 совершили вылет с аэродрома "Энгельс" и приближаются к восточной границе Украины. 

Существует угроза пусков ракет Х-22.

Бомбардировщики в акватории Черного моря

"2 Ту-22м3 - в акватории Черного моря! Высокая угроза пусков ракет Х-22!", - сообщают Воздушные силы.

Обстрелы Украины в ночь на 22 февраля

В ночь на 22 февраля российские террористы атаковали Украину десятью ударными дронами типа Shahed, которые были выпущены из района Приморско-Ахтарска России, а также противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

Противовоздушная оборона уничтожила 8 БпЛА в пределах:

  • Полтавской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Харьковской областей.

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