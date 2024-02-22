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Частину України охопила повітряна тривога. Російські Ту-22 наближаються до кордону

Четвер 22 лютого 2024 12:25
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Частину України охопила повітряна тривога. Російські Ту-22 наближаються до кордону Фото: повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На сході й півдні України оголосили повітряну тривогу через зліт російських бомбардувальників. Існує загроза пусків ракет Х-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Повітряну тривогу оголосили в:

  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Одеській області;
  • Запорізькій області;
  • Сумській області;
  • Донецькій області;
  • Миколаївській області;
  • Херсонській області;
  • Дніпропетровській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області.

Станом на 12:17 мапа виглядає так:

Частину України охопила повітряна тривога. Російські Ту-22 наближаються до кордону

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

Повітряні сили України попереджають про те, що кілька російських бортів Ту-22м3 здійснили виліт з аеродрому "Енгельс" й наближаються до східного кордону України.

Існує загроза пусків ракет Х-22.

Бомбардувальники в акваторії Чорного моря

"2 Ту-22м3 - в акваторії Чорного моря! Висока загроза пусків ракет Х-22!", - повідомляють Повітряні сили.

Обстріли України у ніч на 22 лютого

У ніч на 22 лютого російські терористи атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed, які були випущені із району Приморсько-Ахтарську Росії, а також протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Протиповітряна оборона знищила 8 БпЛА в межах:

  • Полтавської;
  • Дніпропетровської;
  • Запорізької;
  • Харківської областей.

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