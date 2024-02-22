Частину України охопила повітряна тривога. Російські Ту-22 наближаються до кордону
На сході й півдні України оголосили повітряну тривогу через зліт російських бомбардувальників. Існує загроза пусків ракет Х-22.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Де оголошена тривога
Повітряну тривогу оголосили в:
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Одеській області;
- Запорізькій області;
- Сумській області;
- Донецькій області;
- Миколаївській області;
- Херсонській області;
- Дніпропетровській області;
- Полтавській області;
- Харківській області.
Станом на 12:17 мапа виглядає так:
Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)
Що кажуть Повітряні сили
Повітряні сили України попереджають про те, що кілька російських бортів Ту-22м3 здійснили виліт з аеродрому "Енгельс" й наближаються до східного кордону України.
Існує загроза пусків ракет Х-22.
Бомбардувальники в акваторії Чорного моря
"2 Ту-22м3 - в акваторії Чорного моря! Висока загроза пусків ракет Х-22!", - повідомляють Повітряні сили.
Обстріли України у ніч на 22 лютого
У ніч на 22 лютого російські терористи атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed, які були випущені із району Приморсько-Ахтарську Росії, а також протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.
Протиповітряна оборона знищила 8 БпЛА в межах:
- Полтавської;
- Дніпропетровської;
- Запорізької;
- Харківської областей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.