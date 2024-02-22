Частину України охопила повітряна тривога. Російські Ту-22 наближаються до кордону

На сході й півдні України оголосили повітряну тривогу через зліт російських бомбардувальників. Існує загроза пусків ракет Х-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Де оголошена тривога

Повітряну тривогу оголосили в:

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Одеській області;

Запорізькій області;

Сумській області;

Донецькій області;

Миколаївській області;

Херсонській області;

Дніпропетровській області;

Полтавській області;

Харківській області.

Станом на 12:17 мапа виглядає так:

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Що кажуть Повітряні сили

Повітряні сили України попереджають про те, що кілька російських бортів Ту-22м3 здійснили виліт з аеродрому "Енгельс" й наближаються до східного кордону України.

Існує загроза пусків ракет Х-22.

Бомбардувальники в акваторії Чорного моря

"2 Ту-22м3 - в акваторії Чорного моря! Висока загроза пусків ракет Х-22!", - повідомляють Повітряні сили.

Обстріли України у ніч на 22 лютого

У ніч на 22 лютого російські терористи атакували Україну десятьма ударними дронами типу Shahed, які були випущені із району Приморсько-Ахтарську Росії, а також протирадіолокаційною ракетою Х-31П з акваторії Чорного моря.

Протиповітряна оборона знищила 8 БпЛА в межах: