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Часть Украины охватила воздушная тревога. Российские Ту-22 приближаются к границе

Четверг 22 февраля 2024 12:25
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Часть Украины охватила воздушная тревога. Российские Ту-22 приближаются к границе Фото: воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На востоке и юге Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российских бомбардировщиков. Существует угроза пусков ракет Х-22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

Воздушную тревогу объявили в:

  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Одесской области;
  • Запорожской области;
  • Сумской области;
  • Донецкой области;
  • Николаевской области;
  • Херсонской области;
  • Днепропетровской области;
  • Полтавской области;
  • Харьковской области.

По состоянию на 12:17 карта выглядит так:

Часть Украины охватила воздушная тревога. Российские Ту-22 приближаются к границе

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

Воздушные силы Украины предупреждают о том, что несколько российских бортов Ту-22м3 совершили вылет с аэродрома "Энгельс" и приближаются к восточной границе Украины.

Существует угроза пусков ракет Х-22.

Бомбардировщики в акватории Черного моря

"2 Ту-22м3 - в акватории Черного моря! Высокая угроза пусков ракет Х-22!", - сообщают Воздушные силы.

Обстрелы Украины в ночь на 22 февраля

В ночь на 22 февраля российские террористы атаковали Украину десятью ударными дронами типа Shahed, которые были выпущены из района Приморско-Ахтарска России, а также противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

Противовоздушная оборона уничтожила 8 БпЛА в пределах:

  • Полтавской;
  • Днепропетровской;
  • Запорожской;
  • Харьковской областей.

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