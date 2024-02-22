Часть Украины охватила воздушная тревога. Российские Ту-22 приближаются к границе

На востоке и юге Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российских бомбардировщиков. Существует угроза пусков ракет Х-22.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .

Где объявлена тревога

Воздушную тревогу объявили в:

Черкасской области;

Кировоградской области;

Одесской области;

Запорожской области;

Сумской области;

Донецкой области;

Николаевской области;

Херсонской области;

Днепропетровской области;

Полтавской области;

Харьковской области.

По состоянию на 12:17 карта выглядит так:

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Что говорят Воздушные силы

Воздушные силы Украины предупреждают о том, что несколько российских бортов Ту-22м3 совершили вылет с аэродрома "Энгельс" и приближаются к восточной границе Украины.

Существует угроза пусков ракет Х-22.

Бомбардировщики в акватории Черного моря

"2 Ту-22м3 - в акватории Черного моря! Высокая угроза пусков ракет Х-22!", - сообщают Воздушные силы.

Обстрелы Украины в ночь на 22 февраля

В ночь на 22 февраля российские террористы атаковали Украину десятью ударными дронами типа Shahed, которые были выпущены из района Приморско-Ахтарска России, а также противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.

Противовоздушная оборона уничтожила 8 БпЛА в пределах: