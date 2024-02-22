Часть Украины охватила воздушная тревога. Российские Ту-22 приближаются к границе
На востоке и юге Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета российских бомбардировщиков. Существует угроза пусков ракет Х-22.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
Воздушную тревогу объявили в:
- Черкасской области;
- Кировоградской области;
- Одесской области;
- Запорожской области;
- Сумской области;
- Донецкой области;
- Николаевской области;
- Херсонской области;
- Днепропетровской области;
- Полтавской области;
- Харьковской области.
По состоянию на 12:17 карта выглядит так:
Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)
Что говорят Воздушные силы
Воздушные силы Украины предупреждают о том, что несколько российских бортов Ту-22м3 совершили вылет с аэродрома "Энгельс" и приближаются к восточной границе Украины.
Существует угроза пусков ракет Х-22.
Бомбардировщики в акватории Черного моря
"2 Ту-22м3 - в акватории Черного моря! Высокая угроза пусков ракет Х-22!", - сообщают Воздушные силы.
Обстрелы Украины в ночь на 22 февраля
В ночь на 22 февраля российские террористы атаковали Украину десятью ударными дронами типа Shahed, которые были выпущены из района Приморско-Ахтарска России, а также противорадиолокационной ракетой Х-31П из акватории Черного моря.
Противовоздушная оборона уничтожила 8 БпЛА в пределах:
- Полтавской;
- Днепропетровской;
- Запорожской;
- Харьковской областей.
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