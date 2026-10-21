Частину України накриють значні дощі: де оголосили "жовту" небезпеку 22 жовтня
Погода в Україні 22 жовтня очікується хмарна, з проясненнями. Температура буде комфортна, проте дощів місцями стане відчутно більше.
Докладніше про прогноз на завтра та попередження синоптиків, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Особливості погоди в Україні 22 жовтня
У прес-службі Українського гідрометеорологічного центру розповіли, що впродовж доби 22 жовтня погодні процеси в Україні все ще визначатимуться полем високого тиску.
"Від потужного антициклону з північного сходу, центр якого дуже далеко від нашої території - аж над північними районами Уралу", - пояснили експерти.
Повідомляється також, що подекуди (незважаючи на відсутність атмосферних фронтів над Україною) може спостерігатися невеликий дощ.
Така ситуація складеться "за рахунок стійких південних потоків теплого, дуже вологого повітря з районів Чорного та Азовського морів".
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В яких областях дощів у четвер буде найбільше
В цілому погоду впродовж 22 жовтня синоптики прогнозують хмарну, з проясненнями.
Невеликі дощі ймовірні місцями по Україні.
Помірні дощі - можуть бути вдень у західних областях.
Тим часом про значні дощі вдень синоптики попередили мешканців:
- Закарпатської області;
- Львівської області;
- Івано-Франківської області.
"I рівень небезпечності, жовтий", - наголосили спеціалісти УкрГМЦ.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Погода без опадів очікується при цьому:
- на сході;
- на південному сході;
- вночі - також і на заході країни.
Чого чекати від вітру й температури повітря
Вітер 22 жовтня передбачається південно-східний або ж східний, зі швидікстю 7-12 м/с.
Вдень у більшості західних областей - місцями пориви до 15-20 м/с.
При цьому "тепла погода", за даними УкрГМЦ, "утримається".
Так, температуру повітря в нічні години прогнозують таку:
- по Україні (в середньому) +6...+11°С;
- на півдні країни +9...+14°С.
Температура повітря в денні години:
- по Україні (в середньому) +12...+17°С;
- на півдні країни +15...+20°С.
Що прогнозують по Києву та Київській області
По території міста Києва та Київської області погоду впродовж 22 жовтня прогнозують також хмарну, з проясненнями.
Місцями - невеликі дощі.
Вітер очікується південно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві - близько +10°С;
- по області +6...+11°С.
Температура повітря у четвер вдень:
- у Києві +15...+17°С;
- по області +12...+17°С.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як забруднення повітря змінює мікроклімат українських міст.
Крім того, ми пояснювали, як саме погода впливає на якість повітря (що й коли "затримує" забруднення та навпаки).
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