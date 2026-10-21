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Часть Украины накроют значительные дожди: где объявили "желтую" опасность 22 октября

17:30 21.10.2026 Ср
3 мин
aimg Ирина Костенко
Часть Украины накроют значительные дожди: где объявили "желтую" опасность 22 октября Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Погода в Украине 22 октября ожидается облачная, с прояснениями. Температура будет комфортная, однако дождей местами станет ощутимо больше.

Подробнее о прогнозе на завтра и предупреждении синоптиков, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Особенности погоды в Украине 22 октября

В пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра рассказали, что в течение суток 22 октября погодные процессы в Украине все еще будут определяться полем высокого давления.

"От мощного антициклона с северо-востока, центр которого очень далеко от нашей территории - над северными районами Урала", - объяснили эксперты.

Сообщается также, что местами (несмотря на отсутствие атмосферных фронтов над Украиной) может наблюдаться небольшой дождь.

Такая ситуация сложится "за счет устойчивых южных потоков теплого, очень влажного воздуха из районов Черного и Азовского морей".

Читайте также: Дефицит воды и пересыхание: в УкрГМЦ оценили состояние украинских рек в октябре

В каких областях дождей в четверг будет больше всего

В целом погоду 22 октября синоптики прогнозируют облачную, с прояснениями.

Небольшие дожди возможны местами по Украине.

Умеренные дожди - могут быть днем в западных областях.

Тем временем о значительных дождях днем синоптики предупредили жителей:

  • Закарпатской области;
  • Львовской области;
  • Ивано-Франковской области.

"I уровень опасности, желтый", - подчеркнули специалисты УкрГМЦ.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.
Предупреждение УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях (карта: facebook.com/UkrHMC)
Предупреждение УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях (карта: facebook.com/UkrHMC)

Погода без осадков ожидается при этом:

  • на востоке;
  • на юго-востоке;
  • ночью - также и на западе страны.

Чего ждать от ветра и температуры воздуха

Ветер 22 октября предполагается юго-восточный или восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Днем в большинстве западных областей - местами порывы до 15-20 м/с.

При этом "теплая погода", по данным УкрГМЦ, "удержится".

Так, температуру воздуха в ночные часы прогнозируют следующую:

  • по Украине (в среднем) +6...+11°С;
  • на юге страны +9...+14°С.

Температура воздуха в дневные часы:

  • по Украине (в среднем) +12...+17°С;
  • на юге страны +15...+20°С.
Особенности погоды в Украине 22 октября (инфографика: РБК-Украина)
Особенности погоды в Украине 22 октября (инфографика: РБК-Украина)

Что прогнозируют по Киеву и Киевской области

По территории города Киева и Киевской области погоду 22 октября прогнозируют также облачную, с прояснениями.

Местами - небольшие дожди.

Ветер ожидается юго-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве - около +10°С;
  • по области +6...+11°С.

Температура воздуха в четверг днем:

  • в Киеве +15...+17°С;
  • по области +12...+17°С.

Напомним, ранее мы рассказывали, как загрязнение воздуха меняет микроклимат украинских городов.

Кроме того, мы объясняли, каким образом погода влияет на качество воздуха (что и когда "задерживает" загрязнение и наоборот).

Читайте также, когда вероятен первый снег в Европе (где его может выпасть до 35 см) и какой может быть нынешняя зима в целом.

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