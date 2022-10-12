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Частину студентів вишів переведуть на бюджет: хто отримає пільгу

Фото: частину студентів вишів переведуть на бюджет (freepik)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Студентів-переселенців, а також тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, переведуть на бюджетну форму навчання у вишах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.

Сьогодні Кабмін прийняв відповідну постанову.

Так, документ дозволить перевести на бюджет такі категорії студентів:

  • осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, території проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);
  • внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій.

Окрім того, таку ж можливість отримали діти загиблих захисників України, а також учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.

Постанова також визначить механізм переведення на бюджет вищевказаних категорій студентів, які здобувають фахову передвищу чи вищу освіту та зараховані до закладів фахової передвищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності в минулих роках на контрактних умовах.

Нагадаємо, нещодавно Кабмін затвердив механізм, який допоможе студентам-контрактникам, що втратили платоспроможність, продовжити навчання.

Раніше уряд спростив вступ до вишів для українців з тимчасово окупованих територій.

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студентиВнутрішньо переміщені особи