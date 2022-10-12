Часть студентов вузов переведут на бюджет: кто получит льготу

Сегодня Кабмин принял соответствующее постановление.

Так, документ позволит перевести на бюджет следующие категории студентов:

лиц, проживающих на временно оккупированной территории, территории проведения военных (боевых) действий или находящихся во временной оккупации, окружении (блокировании);

внутренне перемещенных лиц, выехавших из таких территорий.

Кроме того, такую возможность получили дети погибших защитников Украины, а также участники боевых действий, лица, которые получили инвалидность в результате войны и их дети.

Постановление также определит механизм перевода на бюджет вышеуказанных категорий студентов, которые получают профессиональное высшее или высшее образование и зачисленных в учреждения профессионального предвысшего (высшего образования) государственной и частной формы собственности в прошлых годах на контрактных условиях.

Напомним, недавно Кабмин утвердил механизм, который поможет потерявшим платежеспособность студентам-контрактникам продолжить обучение.

Ранее правительство упростило вступление в вузы для украинцев с временно оккупированных территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.