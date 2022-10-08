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Студентам-контрактникам допоможуть з боргами за навчання: кому саме

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Київ, Субота 08 жовтня 2022 17:13
Студентам-контрактникам допоможуть з боргами за навчання: кому саме Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

За дорученням президента України Володимира Зеленського уряд затвердив механізм, який допоможе студентам-контрактникам, які втратили платоспроможність, продовжити навчання.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, таких випадків сьогодні багато. У студентів накопичуються борги, а вищі навчальні заклади залишаються без фінансових ресурсів.

"Ми ухвалили порядок виділення з резервного фонду держбюджету коштів для компенсації вишам вартості навчання студентів. Він стосується тих сімей, чий середньомісячний дохід на людину не перевищує розміру мінімальної зарплати. Загалом на виплату компенсацій передбачено майже 87 млн грн", - заявив прем'єр-міністр. міністр.

Раніше повідомлялося, що студенти-переселенці та жителі прифронтових територій зможуть перевестися на бюджетне навчання.

Також ми писали, що чоловікам-студентам заборонили виїжджати з України. таке рішення затверджено Кабміном.

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Денис Шмигаль студенти Контрактна армія
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