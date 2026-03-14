Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Частину поїздів "Укрзалізниці" скасували: що треба знати

08:50 14.03.2026 Сб
2 хв
Можливі зміни і на інших напрямках протягом дня
aimg Олена Чупровська
Фото: залізничники змушені переглянути маршрути поїздів через атаку (Getty Images)

14 березня Укрзалізниця скасувала кілька приміських рейсів на сході України - через ворожі обстріли вночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Зміни у розкладі стосуються маршрутів між Харківщиною та Полтавщиною.

Які поїзди не курсують

Скасовано два рейси:

  • №6291 Огульці - Полтава-Південна
  • №6354 Полтава-Південна - Огульці

Крім того, поїзд №6902 Огульці - Харків відправляється зі станції Люботин із запізненням на одну годину - через технічні причини.

Можливі зміни ще на кількох маршрутах

Укрзалізниця попереджає: через складну ситуацію на дорогах можливі оперативні зміни й на інших приміських рейсах у регіоні.

Зокрема, поїзд №7012/7011 Полтава-Південна - Суми курсуватиме із затримкою до станції Огульці. Про конкретний час додатково повідомлять.

Також наразі опрацьовують розклад двох рейсів:

  • №6013 Суми - Ворожба
  • №6010 Ворожба - Охтирка

Пасажирів просять дотримуватись вказівок залізничників та уважно слухати оголошення на станціях відправлення.

Нагадаємо, вночі 14 березня Росія завдала комбінованого удару по Київщині дронами, балістичними та крилатими ракетами - є загиблі та поранені. У Броварському районі загинуло двоє людей, ще четверо отримали травми - пошкоджені гуртожиток, виробничі та складські приміщення.

Вночі від ударів постраждали також Запорізька область та Суми, де серед поранених є діти.

Після атаки РФ на Київ в столиці запровадили екстрені відключення світла - звичні графіки не діють. "Укренерго" наказало вимкнути електрику через нестабільність у мережі та закликало киян економити енергію там, де вона є.

Через відсутність напруги частина електротранспорту на деяких маршрутах тимчасово зупинилася.

