Частину поїздів "Укрзалізниці" скасували: що треба знати

Зміни у розкладі стосуються маршрутів між Харківщиною та Полтавщиною.

Які поїзди не курсують

Скасовано два рейси:

№6291 Огульці - Полтава-Південна

№6354 Полтава-Південна - Огульці

Крім того, поїзд №6902 Огульці - Харків відправляється зі станції Люботин із запізненням на одну годину - через технічні причини.

Можливі зміни ще на кількох маршрутах

Укрзалізниця попереджає: через складну ситуацію на дорогах можливі оперативні зміни й на інших приміських рейсах у регіоні.

Зокрема, поїзд №7012/7011 Полтава-Південна - Суми курсуватиме із затримкою до станції Огульці. Про конкретний час додатково повідомлять.

Також наразі опрацьовують розклад двох рейсів:

№6013 Суми - Ворожба

№6010 Ворожба - Охтирка

Пасажирів просять дотримуватись вказівок залізничників та уважно слухати оголошення на станціях відправлення.

Нагадаємо, вночі 14 березня Росія завдала комбінованого удару по Київщині дронами, балістичними та крилатими ракетами - є загиблі та поранені. У Броварському районі загинуло двоє людей, ще четверо отримали травми - пошкоджені гуртожиток, виробничі та складські приміщення.