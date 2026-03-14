Частину поїздів "Укрзалізниці" скасували: що треба знати

14 березня Укрзалізниця скасувала кілька приміських рейсів на сході України - через ворожі обстріли вночі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Зміни у розкладі стосуються маршрутів між Харківщиною та Полтавщиною.
Скасовано два рейси:
Крім того, поїзд №6902 Огульці - Харків відправляється зі станції Люботин із запізненням на одну годину - через технічні причини.
Укрзалізниця попереджає: через складну ситуацію на дорогах можливі оперативні зміни й на інших приміських рейсах у регіоні.
Зокрема, поїзд №7012/7011 Полтава-Південна - Суми курсуватиме із затримкою до станції Огульці. Про конкретний час додатково повідомлять.
Також наразі опрацьовують розклад двох рейсів:
Пасажирів просять дотримуватись вказівок залізничників та уважно слухати оголошення на станціях відправлення.
Нагадаємо, вночі 14 березня Росія завдала комбінованого удару по Київщині дронами, балістичними та крилатими ракетами - є загиблі та поранені. У Броварському районі загинуло двоє людей, ще четверо отримали травми - пошкоджені гуртожиток, виробничі та складські приміщення.
Вночі від ударів постраждали також Запорізька область та Суми, де серед поранених є діти.
Після атаки РФ на Київ в столиці запровадили екстрені відключення світла - звичні графіки не діють. "Укренерго" наказало вимкнути електрику через нестабільність у мережі та закликало киян економити енергію там, де вона є.
Через відсутність напруги частина електротранспорту на деяких маршрутах тимчасово зупинилася.