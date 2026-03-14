RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Часть поездов "Укрзализныци" отменили: что надо знать

08:50 14.03.2026 Сб
2 мин
Возможны изменения и на других направлениях в течение дня
aimg Елена Чупровская
Фото: железнодорожники вынуждены пересмотреть маршруты поездов из-за атаки (Getty Images)

14 марта Укрзализныця отменила несколько пригородных рейсов на востоке Украины - из-за вражеских обстрелов ночью.

Изменения в расписании касаются маршрутов между Харьковщиной и Полтавщиной.

Какие поезда не курсируют

Отменены два рейса:

  • №6291 Огульцы - Полтава-Южная
  • №6354 Полтава-Южная - Огульцы

Кроме того, поезд №6902 Огульцы - Харьков отправляется со станции Люботин с опозданием на один час - по техническим причинам.

Возможны изменения еще на нескольких маршрутах

Укрзализныця предупреждает: из-за сложной ситуации на дорогах возможны оперативные изменения и на других пригородных рейсах в регионе.

В частности, поезд №7012/7011 Полтава-Южная - Сумы будет курсировать с задержкой до станции Огульцы. О конкретном времени дополнительно сообщат.

Также сейчас прорабатывают расписание двух рейсов:

  • №6013 Сумы - Ворожба
  • №6010 Ворожба - Ахтырка

Пассажиров просят придерживаться указаний железнодорожников и внимательно слушать объявления на станциях отправления.

Напомним, ночью 14 марта Россия нанесла комбинированный удар по Киевской области дронами, баллистическими и крылатыми ракетами - есть погибшие и раненые. В Броварском районе погибли два человека, еще четверо получили травмы - повреждены общежитие, производственные и складские помещения.

Ночью от ударов пострадали также Запорожская область и Сумы, где среди раненых есть дети.

После атаки РФ на Киев в столице ввели экстренные отключения света - привычные графики не действуют. "Укрэнерго" приказало отключить электричество из-за нестабильности в сети и призвало киевлян экономить энергию там, где она есть.

Из-за отсутствия напряжения часть электротранспорта на некоторых маршрутах временно остановилась.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
