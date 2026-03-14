Часть поездов "Укрзализныци" отменили: что надо знать

Изменения в расписании касаются маршрутов между Харьковщиной и Полтавщиной.

Какие поезда не курсируют

Отменены два рейса:

№6291 Огульцы - Полтава-Южная

№6354 Полтава-Южная - Огульцы

Кроме того, поезд №6902 Огульцы - Харьков отправляется со станции Люботин с опозданием на один час - по техническим причинам.

Возможны изменения еще на нескольких маршрутах

Укрзализныця предупреждает: из-за сложной ситуации на дорогах возможны оперативные изменения и на других пригородных рейсах в регионе.

В частности, поезд №7012/7011 Полтава-Южная - Сумы будет курсировать с задержкой до станции Огульцы. О конкретном времени дополнительно сообщат.

Также сейчас прорабатывают расписание двух рейсов:

№6013 Сумы - Ворожба

№6010 Ворожба - Ахтырка

Пассажиров просят придерживаться указаний железнодорожников и внимательно слушать объявления на станциях отправления.

