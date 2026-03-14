Частину поїздів "Укрзалізниці" скасували: що треба знати

14 березня Укрзалізниця скасувала кілька приміських рейсів на сході України - через ворожі обстріли вночі.

Зміни у розкладі стосуються маршрутів між Харківщиною та Полтавщиною. Які поїзди не курсують Скасовано два рейси: №6291 Огульці - Полтава-Південна

№6354 Полтава-Південна - Огульці Крім того, поїзд №6902 Огульці - Харків відправляється зі станції Люботин із запізненням на одну годину - через технічні причини. Можливі зміни ще на кількох маршрутах Укрзалізниця попереджає: через складну ситуацію на дорогах можливі оперативні зміни й на інших приміських рейсах у регіоні. Зокрема, поїзд №7012/7011 Полтава-Південна - Суми курсуватиме із затримкою до станції Огульці. Про конкретний час додатково повідомлять. Також наразі опрацьовують розклад двох рейсів: №6013 Суми - Ворожба

№6010 Ворожба - Охтирка Пасажирів просять дотримуватись вказівок залізничників та уважно слухати оголошення на станціях відправлення. Нагадаємо, вночі 14 березня Росія завдала комбінованого удару по Київщині дронами, балістичними та крилатими ракетами - є загиблі та поранені. У Броварському районі загинуло двоє людей, ще четверо отримали травми - пошкоджені гуртожиток, виробничі та складські приміщення.