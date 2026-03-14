Часть поездов "Укрзализныци" отменили: что надо знать
14 марта Укрзализныця отменила несколько пригородных рейсов на востоке Украины - из-за вражеских обстрелов ночью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Изменения в расписании касаются маршрутов между Харьковщиной и Полтавщиной.
Какие поезда не курсируют
Отменены два рейса:
- №6291 Огульцы - Полтава-Южная
- №6354 Полтава-Южная - Огульцы
Кроме того, поезд №6902 Огульцы - Харьков отправляется со станции Люботин с опозданием на один час - по техническим причинам.
Возможны изменения еще на нескольких маршрутах
Укрзализныця предупреждает: из-за сложной ситуации на дорогах возможны оперативные изменения и на других пригородных рейсах в регионе.
В частности, поезд №7012/7011 Полтава-Южная - Сумы будет курсировать с задержкой до станции Огульцы. О конкретном времени дополнительно сообщат.
Также сейчас прорабатывают расписание двух рейсов:
- №6013 Сумы - Ворожба
- №6010 Ворожба - Ахтырка
Пассажиров просят придерживаться указаний железнодорожников и внимательно слушать объявления на станциях отправления.
Напомним, ночью 14 марта Россия нанесла комбинированный удар по Киевской области дронами, баллистическими и крылатыми ракетами - есть погибшие и раненые. В Броварском районе погибли два человека, еще четверо получили травмы - повреждены общежитие, производственные и складские помещения.
Ночью от ударов пострадали также Запорожская область и Сумы, где среди раненых есть дети.
После атаки РФ на Киев в столице ввели экстренные отключения света - привычные графики не действуют. "Укрэнерго" приказало отключить электричество из-за нестабильности в сети и призвало киевлян экономить энергию там, где она есть.
Из-за отсутствия напряжения часть электротранспорта на некоторых маршрутах временно остановилась.