Частину поїздів скасовано: "Укрзалізниця" попередила про зміни на 16-17 березня

00:18 16.03.2026 Пн
2 хв
Пасажирам варто заздалегідь планувати свої поїздки, оскільки частина звичних маршрутів буде закрита
aimg Оксана Гапончук
Ілюстративне фото: поїзд "Укрзалізниці" (Getty Images)

На Сумщині тимчасово скасовують приміські поїзди після ударів по залізничній інфраструктурі.

Причиною екстрених обмежень стали прицільні удари росіян по залізничних об'єктах регіону. Пошкодження настільки суттєві, що для безпечного проїзду потягів фахівцям необхідно кілька діб на проведення аварійно-відновлювальних робіт.

"Для відновлення повноцінного приміського сполучення на Сумщині після ворожих ударів по інфраструктурі потрібно трохи часу", - зазначили в "Укрзалізниці".

Які поїзди не курсуватимуть 16 березня

Отож, 16 березня, не вийдуть на маршрути такі приміські поїзди:

  • №7008 Тростянець-Смородине - Люботин;
  • №6261/6262 Люботин - Лебединська;
  • №6267 Лебединська - Суми;
  • №6019 Суми - Ворожба;
  • №7011 Люботин - Суми.

Обмеження на 17 березня

Також 17 березня тимчасово не курсуватиме поїзд: №6012/6011 Ворожба - Тростянець-Смородине.

При цьому залізничники не можуть назвати точних дат повного відновлення, оскільки обсяг робіт залежить від безпекової ситуації в регіоні.

Пасажирів просять зберігати спокій, із розумінням поставитися до незручностей та уважно стежити за оголошеннями на вокзалах і офіційними оновленнями онлайн-табло.

Нагадаємо, 14 березня російський безпілотник атакував пасажирський поїзд у Сумській області, влучивши у хвостовий тепловоз складу сполученням Смородине - Ворожба. За попередніми даними, серед пасажирів і залізничників ніхто не постраждав - людей оперативно евакуювали.

Крім того, 12 березня російські війська завдали ударів по залізничних станціях та інфраструктурі у Сумській області. Унаслідок атаки було пошкоджено тепловози, а також окремі ділянки колій.

Усі ці інциденти свідчать про системні спроби Росії порушити цивільну логістику та роботу залізниці у прикордонному регіоні.

Більше по темі:
УкрзалізницяПоїзди