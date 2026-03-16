Частину поїздів скасовано: "Укрзалізниця" попередила про зміни на 16-17 березня

На Сумщині тимчасово скасовують приміські поїзди після ударів по залізничній інфраструктурі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram - канал "Укрзалізниці".
Причиною екстрених обмежень стали прицільні удари росіян по залізничних об'єктах регіону. Пошкодження настільки суттєві, що для безпечного проїзду потягів фахівцям необхідно кілька діб на проведення аварійно-відновлювальних робіт.
"Для відновлення повноцінного приміського сполучення на Сумщині після ворожих ударів по інфраструктурі потрібно трохи часу", - зазначили в "Укрзалізниці".
Отож, 16 березня, не вийдуть на маршрути такі приміські поїзди:
Також 17 березня тимчасово не курсуватиме поїзд: №6012/6011 Ворожба - Тростянець-Смородине.
При цьому залізничники не можуть назвати точних дат повного відновлення, оскільки обсяг робіт залежить від безпекової ситуації в регіоні.
Пасажирів просять зберігати спокій, із розумінням поставитися до незручностей та уважно стежити за оголошеннями на вокзалах і офіційними оновленнями онлайн-табло.
Нагадаємо, 14 березня російський безпілотник атакував пасажирський поїзд у Сумській області, влучивши у хвостовий тепловоз складу сполученням Смородине - Ворожба. За попередніми даними, серед пасажирів і залізничників ніхто не постраждав - людей оперативно евакуювали.
Крім того, 12 березня російські війська завдали ударів по залізничних станціях та інфраструктурі у Сумській області. Унаслідок атаки було пошкоджено тепловози, а також окремі ділянки колій.
Усі ці інциденти свідчать про системні спроби Росії порушити цивільну логістику та роботу залізниці у прикордонному регіоні.