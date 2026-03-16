Частину поїздів скасовано: "Укрзалізниця" попередила про зміни на 16-17 березня

Причиною екстрених обмежень стали прицільні удари росіян по залізничних об'єктах регіону. Пошкодження настільки суттєві, що для безпечного проїзду потягів фахівцям необхідно кілька діб на проведення аварійно-відновлювальних робіт.

"Для відновлення повноцінного приміського сполучення на Сумщині після ворожих ударів по інфраструктурі потрібно трохи часу", - зазначили в "Укрзалізниці".

Які поїзди не курсуватимуть 16 березня

Отож, 16 березня, не вийдуть на маршрути такі приміські поїзди:

№7008 Тростянець-Смородине - Люботин;

№6261/6262 Люботин - Лебединська;

№6267 Лебединська - Суми;

№6019 Суми - Ворожба;

№7011 Люботин - Суми.

Обмеження на 17 березня

Також 17 березня тимчасово не курсуватиме поїзд: №6012/6011 Ворожба - Тростянець-Смородине.

При цьому залізничники не можуть назвати точних дат повного відновлення, оскільки обсяг робіт залежить від безпекової ситуації в регіоні.

Пасажирів просять зберігати спокій, із розумінням поставитися до незручностей та уважно стежити за оголошеннями на вокзалах і офіційними оновленнями онлайн-табло.