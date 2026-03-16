Часть поездов отменена: "Укрзализныця" предупредила об изменениях на 16-17 марта

Причиной экстренных ограничений стали прицельные удары россиян по железнодорожным объектам региона. Повреждения настолько существенные, что для безопасного проезда поездов специалистам необходимо несколько суток на проведение аварийно-восстановительных работ.

"Для восстановления полноценного пригородного сообщения на Сумщине после вражеских ударов по инфраструктуре нужно немного времени", - отметили в "Укрзализныце".

Какие поезда не будут курсировать 16 марта

Итак, 16 марта, не выйдут на маршруты такие пригородные поезда:

№7008 Тростянец-Смородино - Люботин;

№6261/6262 Люботин - Лебединская;

№6267 Лебединская - Сумы;

№6019 Сумы - Ворожба;

№7011 Люботин - Сумы.

Ограничения на 17 марта

Также 17 марта временно не будет курсировать поезд: №6012/6011 Ворожба - Тростянец-Смородино.

При этом железнодорожники не могут назвать точных дат полного восстановления, поскольку объем работ зависит от ситуации с безопасностью в регионе.

Пассажиров просят сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к неудобствам и внимательно следить за объявлениями на вокзалах и официальными обновлениями онлайн-табло.