Частину "червоної" лінії метро Києва закрито на вхід: що сталося і як курсують потяги

Надзвичайні ситуації в метро

Нагадаємо, що це вже не вперше цього місяця пасажир потрапляє під потяг метро. У ввечері четверга, 3 квітня, на вхід для пасажирів також було закрито декілька станцій київського метрополітену.

На станції "Контрактова площа" пасажирка потрапила під потяг.

До того, ввечері неділі, 9 березня, на так званій "зеленій" гілці метро в Києві стався трагічний випадок - загинула людина.

Робота трьох станцій столичного метрополітену була призупинена, а рух поїздів здійснювався на ділянці між станціями "Сирець" та "Харківська".

Дещо пізніше пасажирів попередили, що станції метро "Вирлиця", "Бориспільська" та "Червоний хутір" відновлять свою роботу лише наступного дня.

Як виявилось, рятувальники виявили загиблого чоловіка під третім вагоном (приблизно за 70 метрів від платформи), деблокували тіло та підняли на платформу.

Відзначимо, що минулого місяця у столичній підземці почали тестувати нові інформаційні наліпки, які нагадують основні правила користування ескалатором і закликають пасажирів бути уважними.

Ці заходи вирішили впровадити з метою підвищення рівня безпеки.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало, як пасажирам поводитись у метро та що робити при падінні на колії.

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