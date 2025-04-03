У Києві на вхід закривали декілька станцій метро: у чому причина
У Києві ввечері четверга, 3 квітня, на вхід для пасажирів було закрито декілька станцій метрополітену. На станції "Контрактова площа" пасажирка потрапила під потяг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
""Синя" лінія метро: станції "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" зачинені на вхід для пасажирів", - повідомили у КМДА.
Зазначається, що наразі рух поїздів на лінії організовано від станції "Теремки" до станції "Майдан Незалежності" та від станції "Оболонь" до станції "Героїв Дніпра".
Про зміни та відновлення руху повідомимо додатково.
Оновлено о 18:45.
За даними КМДА, рух поїздів "синьої" лінії метро відновлено у звичайному режимі
"Усі станції працюють на вхід та вихід для пасажирів. Пасажир живий. Обставини випадку з'ясовують правоохоронні органи", - сказано у повідолменні.
Нагадаємо, найближчими вихідними, 5 та 6 квітня 2025 року, у Києві закриють низку станцій метро. Це пов'язано з ремонтними роботами на Дарницькому шляхопроводі.
Також ми писали, що у Києві відразу три станції метро тимчасово закрили для входу пасажирів. Це відбулось після падіння пасажира під поїзд.
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