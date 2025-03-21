Київський метрополітен попередив про "новинки" на трьох станціях: що треба знати
У столичній підземці тестують нові інформаційні наліпки, які нагадують основні правила користування ескалатором і закликають пасажирів бути уважними. Ці заходи проводять з метою підвищення рівня безпеки.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.
Про що попереджають наліпки
Нові наліпки застерігають пасажирів від найпоширеніших порушень. Зокрема там йдеться про:
- не бігти ескалатором;
- триматися за поручень;
- не сидіти на східцях;
- не притулятися до нерухомих частин;
- піднімати багаж під час входу та виходу з ескалатора.
Наліпки розмістили на балюстраді ескалаторів у вигляді написів і піктограм, щоб зробити правила помітнішими та зрозумілішими для всіх пасажирів.
Інформаційні покажчики уже є на станціях "Вокзальна" та "Либідська", наступного тижня їх розмістять на "Дорогожичах". Саме на цих станціях найчастіше траплялись нетипові ситуації й зупинки ескалаторів.
Яка безпекова ситуація у метрополітені
"Київський метрополітен" зазначає, що проблема дотримання правил безпеки залишається актуальною, адже ескалатор - об’єкт підвищеної небезпеки.
Цьогоріч уже трапились наступні інциденти:
- до 28 пасажирів викликали швидку, оскільки ті травмувались на ескалаторі;
- 5 разів сторонні предмети (куртки, взуття, плащі) блокували механізм ескалатора, через це його доводилось тимчасово зупиняти, або ремонтувати;
- 368 разів ескалатор зупиняли екстрено через потрапляння дрібних предметів (монет, пряжок, ременів, поясів), це створювало ризик падіння пасажирів;
- 1 150 разів зупиняли ескалатор через нехтування правилами користування.
У столичній підземці закликають пасажирів дбати про свою безпеку.
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