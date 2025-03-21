Київський метрополітен попередив про "новинки" на трьох станціях: що треба знати

У столичній підземці тестують нові інформаційні наліпки, які нагадують основні правила користування ескалатором і закликають пасажирів бути уважними. Ці заходи проводять з метою підвищення рівня безпеки.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА .

Про що попереджають наліпки

Нові наліпки застерігають пасажирів від найпоширеніших порушень. Зокрема там йдеться про:

не бігти ескалатором;

триматися за поручень;

не сидіти на східцях;

не притулятися до нерухомих частин;

піднімати багаж під час входу та виходу з ескалатора.

Наліпки розмістили на балюстраді ескалаторів у вигляді написів і піктограм, щоб зробити правила помітнішими та зрозумілішими для всіх пасажирів.

Інформаційні покажчики уже є на станціях "Вокзальна" та "Либідська", наступного тижня їх розмістять на "Дорогожичах". Саме на цих станціях найчастіше траплялись нетипові ситуації й зупинки ескалаторів.

Яка безпекова ситуація у метрополітені

"Київський метрополітен" зазначає, що проблема дотримання правил безпеки залишається актуальною, адже ескалатор - об’єкт підвищеної небезпеки.

Цьогоріч уже трапились наступні інциденти:

до 28 пасажирів викликали швидку, оскільки ті травмувались на ескалаторі;

5 разів сторонні предмети (куртки, взуття, плащі) блокували механізм ескалатора, через це його доводилось тимчасово зупиняти, або ремонтувати;

368 разів ескалатор зупиняли екстрено через потрапляння дрібних предметів (монет, пряжок, ременів, поясів), це створювало ризик падіння пасажирів;

1 150 разів зупиняли ескалатор через нехтування правилами користування.

У столичній підземці закликають пасажирів дбати про свою безпеку.