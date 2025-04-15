Частині військових скоротять термін базової підготовки: кого це торкнеться

Оновлена програма БЗВП дозволить зменшити навантаження на військових, які придатні до служби в:

частинах забезпечення;

підрозділах охорони;

територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

вищих військових навчальних закладах;

навчальних центрах;

установах;

медичних підрозділах;

підрозділах логістики;

зв’язку та охорони.

"Ідеться саме про колишню категорію “обмежено придатних”, які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах - згідно з рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК)", - додає Генштаб.

З 1 травня зазначені категорії бійців проходитимуть БЗВП за програмою, яка передбачає:

скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);

до одного місяця (замість 45 діб); зниження рівня фізичних навантажень;

формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Зазначається, що зміни торкнуться не лише тих, хто був щойно призваний на службу, але й тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.