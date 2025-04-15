Частині військових скоротять термін базової підготовки: кого це торкнеться

Базова загальна військова підготовка (БЗВП) стане простішою та коротшою для "обмежено придатних". Нові правила набирають чинності вже з 1 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Оновлена програма БЗВП дозволить зменшити навантаження на військових, які придатні до служби в:
"Ідеться саме про колишню категорію “обмежено придатних”, які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах - згідно з рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК)", - додає Генштаб.
З 1 травня зазначені категорії бійців проходитимуть БЗВП за програмою, яка передбачає:
Зазначається, що зміни торкнуться не лише тих, хто був щойно призваний на службу, але й тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.
Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що з 1 вересня 2025 у вищих навчальних закладах також буде запроваджено БЗВП, яка складатиметься з теоретичного і практичного курсів. Теоретичний курс повинні будуть проходити і чоловіки, і жінки. Водночас деяких студентів звільнять від БЗВП.
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