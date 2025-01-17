ua en ru
Пт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Хто зі студентів звільнятиметься від проходження БЗВП: відповідь Міноборони

П'ятниця 17 січня 2025 12:24
UA EN RU
Хто зі студентів звільнятиметься від проходження БЗВП: відповідь Міноборони Ілюстративне фото: в Міноборони пояснили, хто звільнятиметься від БЗВП (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Існує декілька умов за яких студенти звільнятимуться від проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП). Одна з них, це непридатність до військової служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Міністерства оборони України, бригадного генерала юстиції Сергія Мельника в ефірі телемарафону.

За словами Мельника, від проходження БЗВП звільнятимуться:

  • громадяни України, які за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК) є непридатними до військової служби;
  • ті, хто до набуття громадянства України вже пройшов військову службу в інших країнах;
  • громадяни України, які вже пройшли військову службу.

БЗВП для студентів

З 1 вересня 2025-го у програмі студентів буде базова загальновійськова підготовка. Для чоловіків вона буде обов'язковою, а для жінок - добровільною. Мова йде про студентів, які навчаються на денній або дуальній формах здобуття освіти.

Тим часом Міноборони пояснило, як проходитиме БЗВП. Вона складатиметься із теоретичного та практичного курсів.

Детальніше про БЗВП - в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Сили оборони уразили радіолокаційну техніку РФ у Бєлгородській області
Сили оборони уразили радіолокаційну техніку РФ у Бєлгородській області
DAILY
Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Скільки Путін платить за війну та як Захід посилює тиск на економіку РФ