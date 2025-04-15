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Частині військових скоротять термін базової підготовки: кого це торкнеться

Вівторок 15 квітня 2025 10:46
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Частині військових скоротять термін базової підготовки: кого це торкнеться Ілюстративне фото: частині військових скоротять термін базової підготовки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Базова загальна військова підготовка (БЗВП) стане простішою та коротшою для "обмежено придатних". Нові правила набирають чинності вже з 1 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

Оновлена програма БЗВП дозволить зменшити навантаження на військових, які придатні до служби в:

  • частинах забезпечення;
  • підрозділах охорони;
  • територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);
  • вищих військових навчальних закладах;
  • навчальних центрах;
  • установах;
  • медичних підрозділах;
  • підрозділах логістики;
  • зв’язку та охорони.

деться саме про колишню категорію “обмежено придатних”, які відповідно до змін у законодавстві мають проходити службу виключно в тилових частинах - згідно з рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК)", - додає Генштаб.

З 1 травня зазначені категорії бійців проходитимуть БЗВП за програмою, яка передбачає:

  • скорочення терміну підготовки до одного місяця (замість 45 діб);
  • зниження рівня фізичних навантажень;
  • формування окремих навчальних підрозділів (рот або взводів).

Зазначається, що зміни торкнуться не лише тих, хто був щойно призваний на службу, але й тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або з різних причин проходить БЗВП повторно.

Нагадаємо, РБК-Україна писало й про те, що з 1 вересня 2025 у вищих навчальних закладах також буде запроваджено БЗВП, яка складатиметься з теоретичного і практичного курсів. Теоретичний курс повинні будуть проходити і чоловіки, і жінки. Водночас деяких студентів звільнять від БЗВП.

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