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Части военных сократят срок базовой подготовки: кого это коснется

Вторник 15 апреля 2025 10:46
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Части военных сократят срок базовой подготовки: кого это коснется Иллюстративное фото: части военных сократят срок базовой подготовки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Базовая общая военная подготовка (БОВП) станет проще и короче для "ограниченно годных". Новые правила вступают в силу уже с 1 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обновленная программа БОВП позволит уменьшить нагрузку на военных, которые пригодны к службе в:

  • частях обеспечения;
  • подразделениях охраны;
  • территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
  • высших военных учебных заведениях;
  • учебных центрах;
  • учреждениях;
  • медицинских подразделениях;
  • подразделениях логистики;
  • связи и охраны.

"Речь идет именно о бывшей категории "ограниченно годных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях - согласно решению военно-врачебной комиссии (ВВК)", - добавляет Генштаб.

С 1 мая указанные категории бойцов будут проходить БОВП по программе, которая предусматривает:

  • сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);
  • снижение уровня физических нагрузок;
  • формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Отмечается, что изменения коснутся не только тех, кто был только что призван на службу, но и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно.

Напомним, РБК-Украина писало и о том, что с 1 сентября 2025 в высших учебных заведениях также будет введено БОВП, которая будет состоять из теоретического и практического курсов. Теоретический курс должны будут проходить и мужчины, и женщины. В то же время некоторых студентов освободят от БЗВП.

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