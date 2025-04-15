Части военных сократят срок базовой подготовки: кого это коснется

Базовая общая военная подготовка (БОВП) станет проще и короче для "ограниченно годных". Новые правила вступают в силу уже с 1 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обновленная программа БОВП позволит уменьшить нагрузку на военных, которые пригодны к службе в:

частях обеспечения;

подразделениях охраны;

территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);

высших военных учебных заведениях;

учебных центрах;

учреждениях;

медицинских подразделениях;

подразделениях логистики;

связи и охраны.

"Речь идет именно о бывшей категории "ограниченно годных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях - согласно решению военно-врачебной комиссии (ВВК)", - добавляет Генштаб.

С 1 мая указанные категории бойцов будут проходить БОВП по программе, которая предусматривает:

сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);

до одного месяца (вместо 45 суток); снижение уровня физических нагрузок;

формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).

Отмечается, что изменения коснутся не только тех, кто был только что призван на службу, но и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно.