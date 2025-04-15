Части военных сократят срок базовой подготовки: кого это коснется
Базовая общая военная подготовка (БОВП) станет проще и короче для "ограниченно годных". Новые правила вступают в силу уже с 1 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновленная программа БОВП позволит уменьшить нагрузку на военных, которые пригодны к службе в:
- частях обеспечения;
- подразделениях охраны;
- территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП);
- высших военных учебных заведениях;
- учебных центрах;
- учреждениях;
- медицинских подразделениях;
- подразделениях логистики;
- связи и охраны.
"Речь идет именно о бывшей категории "ограниченно годных", которые в соответствии с изменениями в законодательстве должны проходить службу исключительно в тыловых частях - согласно решению военно-врачебной комиссии (ВВК)", - добавляет Генштаб.
С 1 мая указанные категории бойцов будут проходить БОВП по программе, которая предусматривает:
- сокращение срока подготовки до одного месяца (вместо 45 суток);
- снижение уровня физических нагрузок;
- формирование отдельных учебных подразделений (рот или взводов).
Отмечается, что изменения коснутся не только тех, кто был только что призван на службу, но и тех, кто ранее проходил обучение на кафедрах военной подготовки или по разным причинам проходит БОВП повторно.
Напомним, РБК-Украина писало и о том, что с 1 сентября 2025 в высших учебных заведениях также будет введено БОВП, которая будет состоять из теоретического и практического курсов. Теоретический курс должны будут проходить и мужчины, и женщины. В то же время некоторых студентов освободят от БЗВП.
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