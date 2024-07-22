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У частині України очікуються дощі з грозами: прогноз погоди на завтра

Понеділок 22 липня 2024 12:06
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У частині України очікуються дощі з грозами: прогноз погоди на завтра Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 23 липня, в частині Україні очікуються дощі з грозами. При цьому повітря максимально прогріється до +34 градусів.

Про це заявила синоптик Наталія Діденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її допис у Facebook.

За прогнозом синоптика, завтра в Україні дощі та грози найбільш ймовірні в західних областях, подекуди й на сході. Ввечері 23 липня і на північному сході України очікуються дощі. На решті території буде сухо, сонячно.

Температура повітря завтра передбачається в межах +26 +30 градусів, на заході місцями +24 +26 градусів, у південній частині +31 +34 градуси.

Погода в Києві

У Києві у вівторок буде без опадів. Максимальна температура повітря становитиме близько +28 градусів. Однак впродовж четверга-п'ятниці в столиці очікується короткочасне зниження температури повітря до +23 +25 градусів.

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